El puente colgante más largo de España que casi nadie se atreve a cruzar convierte a León en referencia del turismo de aventura

León se posiciona en el radar del turismo de aventura gracias a una infraestructura que desafía tanto el equilibrio como el coraje: el puente tibetano de Valdetorno, con sus 110 metros de longitud y decenas de metros de caída libre bajo los pies, es el más largo de España en su categoría. Un vídeo de TikTok, grabado por dos visitantes que lo cruzan, ha viralizado este enclave situado en la vía ferrata de Sabero y ha convertido su vértigo en fenómeno de redes sociales.

«Están los Géminis de celebración. Hemos venido a la vía ferrata de Valdetorno, en León, y vamos a cruzar el puente tibetano más largo de España». Así comienza el clip difundido en TikTok, de apenas 38 segundos. Uno de los protagonistas describe la escena con una mezcla de nerviosismo y euforia: «100 metros de puente, madre mía».

Valdetorno: el secreto vertical de Sabero

La vía ferrata de Valdetorno, inaugurada en 2022 en la localidad leonesa de Sahelices de Sabero, integra este puente colgante como uno de sus tramos estrella. Con más de 450 metros de recorrido equipado y un desnivel positivo de unos 60 metros, la ruta se ha consolidado como una de las experiencias de montaña más intensas de la zona.

El puente tibetano, construido con cables de acero y listones de apoyo, se extiende durante 110 metros en línea recta suspendida. Cruzarlo exige equilibrio, calma y no padecer vértigo. Aunque está dentro de una vía accesible con reserva previa, no se trata de un paseo turístico: se requiere permiso del Ayuntamiento de Sabero y equipo técnico homologado (arnés, disipador, casco, guantes) para realizar el recorrido con garantías.

Un reto que no todos asumen

Técnicamente, la vía está clasificada como K4 (dificultad alta), aunque hay versiones que permiten evitar los tramos más expuestos y rebajar la exigencia a un K3. Sin embargo, el puente sigue siendo el gran filtro psicológico del recorrido. Muchos visitantes completan la ferrata sin atreverse a cruzarlo.

En el vídeo viral, los protagonistas mantienen la compostura con ironía: «El Gran y yo el año pasado nos tiramos de una avioneta… hace tres años fuimos a cazar mamuts». Y entre bromas, se enfrentan a lo que uno define como una de sus actividades anuales: «Durante los años vamos haciendo ciertas actividades, y aquí estamos disfrutando del día».

El vértigo como nuevo turismo

Valdetorno no es el primer puente tibetano del país, pero sí el más largo conocido hasta la fecha. Y eso lo convierte en un punto clave del turismo de aventura emergente. A diferencia de otras estructuras de montaña que buscan integrar al público general, este tramo se mantiene exclusivo por su dificultad y control de acceso.

A medida que vídeos como el de los "Géminis" se propagan por TikTok e Instagram, Sabero podría convertirse en destino de culto para amantes del vértigo. Eso sí: no basta con mirar. Hay que atarse el arnés, respirar profundo… y cruzar.