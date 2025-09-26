Carnicería Madera: Calidad, sabor y tradición

La Carnicería Madera es todo un referente en el sector por la calidad de sus materias primas y profesionalidad. Desde hace casi medio siglo en la calle Villa Benavente de León y para clientes de toda España. Su aval se lo dan los clientes que degustan y disfrutan de sus productos todo el año.RAMIRO

Alcanza ya la quinta generación. Y lo hace con una salud extraordinaria. Ofreciendo un producto de calidad, sabor y cercanía que convierte cada uno de ellos en tan especial como delicioso para el paladar. Es la Carnicería Madera desde casi medio siglo abre cada día sus puertas en la calle Villa Benavente de León (de nueve de la mañana a dos y media de la tarde y de cinco y media a ocho y media salvo el lunes y sábado que cierra por la tarde, y los domingos) a un cliente que confía en su carne, de primera calidad.

Durante todo el año y por estas fechas en las que el otoño toma el relevo del verano y allana el camino al invierno con sus chorizos y morcillas, típicos y altamente demandados por San Froilán, patrón de León. Pero también para estos meses en los que el frío obliga a abrigar cuerpo y también estómago. De elaboración propia y deliciosos con materia prima de cercanía.

Tampoco pueden faltar todos los condimentos cárnicos que dan esencia al cocido, bendición para los días menos propicios en cuanto a temperatura. Ni la cecina o los botillos, dos de los productos con mayor demanda del establecimiento. O el jamón ibérico que se corta a mano y se ofrece también dentro de las tablas seleccionadas para celebraciones, eventos y comidas.

El chuletón de carne de vaca madurada es otra de las especialidades de la Carnicería Madera con David Laiz a la cabeza, digno heredero de Daniel, su padre.

Embutidos, carnes maduradas... Todo está delicioso y con el sello de una carnicería que trasciende a la ciudad de León y que también abre sus puertas a todo el territorio nacional con un servicio de reparto frigorífico que permite saborear y degustar todos sus productos a cientos de kilómetros.

También las ricas hamburguesas de elaboración propia de vaca, buey, ternera o pollo. El mimo al producto desde el origen marca la oferta de la selección de carnes que, pese a no contar con ganadería propia, sí que crían de manera directa para la Carnicería Madera.

Dirección: Calle de la Villa de Benavente, 25. CP 24004 León Teléfono: 987 252 173