El lago escondido entre montañas con el atardecer más inolvidable… a solo dos horas de León

Un atardecer de fuego sobre las cumbres del Lago Ausente: silencio, altura y horizonte infinito a solo dos horas de León.@jordillanos

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Quien ha estado allí lo sabe: hay lugares que no necesitan filtros, ni carreteras asfaltadas, ni hoteles boutique para ser inolvidables. El Lago Ausente, en plena montaña leonesa, es uno de ellos. Escondido en la zona del Puerto de San Isidro, muy cerca de la frontera con Asturias, este pequeño lago glaciar se ha convertido en el secreto a voces de los amantes del vivac, los atardeceres salvajes y las experiencias sin cobertura.

Llegar no es inmediato, pero sí accesible. El trayecto en coche desde León hasta el Puerto de San Isidro dura alrededor de 1 h 22 min, y desde el aparcamiento inicial hasta el lago será una caminata de unos 3 km (menos de 1 hora ida).

«Vamos a dormir ahí arriba que hay un pequeño valle… Menudas vistas», comenta el creador de contenido @jordillanoss, mientras sube con mochilas, café y cecina en busca del lugar perfecto para vivaquear.

Y no exagera. El lugar ofrece una vista privilegiada del atardecer sobre las cumbres de Requejines, donde la luz se cuela entre las crestas y tiñe el lago de tonos dorados y violetas.

«Estamos yendo directos al atardecer… y esta va a ser mi cama y esas, mis vistas», dice, entre risas y jadeos de ascenso, señalando el cielo.

Más allá de la postal visual, la experiencia completa es dormir al raso, ver las estrellas sin contaminación lumínica, y despertar con las primeras luces reflejadas en el agua helada. Un plan sencillo, sin pretensiones, pero profundamente transformador.

«Ocho y cuarto de la mañana, el sol ya ha salido… un poco de café, buenas vistas y un poquitín de cecina de Manolo, mi primo», relata el autor mientras contempla el lago al alba, en un momento que lo dice todo sin decir casi nada.

Cargando…

Cargando…

Turismo de estrellas, naturaleza pura y cero masificación

El Lago Ausente no está señalizado como un gran reclamo turístico. No hay merenderos, ni parkings masivos. Y quizá ahí resida su magia. No es un lugar de paso, sino de destino. De esos que se eligen. Que requieren voluntad y mochila. Y que, precisamente por eso, dejan huella.

En una época en la que los destinos naturales tienden a masificarse en redes sociales, este rincón todavía conserva el espíritu de lo salvaje. Si se quiere ver el cielo como no se ve desde casa, este es uno de esos pocos sitios donde todavía es posible.