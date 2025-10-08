La ruta secreta de El Bierzo con puentes colgantes que TikTok ha hecho famosa en toda España

Montaje de escenas del vídeo de TikTok publicado por @leonsecome, que muestra los puentes colgantes sobre el río Sil en la ruta de Carracedelo, León.@leonsecome

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

En TikTok, a veces basta un solo vídeo para cambiarlo todo. Eso es lo que ha ocurrido con una ruta apenas conocida en El Bierzo, donde dos puentes colgantes suspendidos sobre el río Sil han capturado la atención de miles de usuarios. La escena, grabada por la cuenta @leonsecome, muestra un camino que parece sacado de un documental de naturaleza salvaje: estructuras de madera que se balancean con el paso, vegetación exuberante y el sonido del agua corriendo bajo los pies.

Desde entonces, la ruta de los puentes colgantes en Carracedelo ha pasado de ser un secreto entre vecinos a uno de los planes más buscados por buscadores de aventuras en toda España. Y este auge ha motivado al Ayuntamiento a impulsar su señalización y difundirla como parte de su apuesta por un turismo sostenible y cultural.

Cargando…

Ruta de los puentes colgantes de Carracedelo: del anonimato al fenómeno

La ruta recorre aproximadamente 12 km en un trazado circular que atraviesa dos puentes colgantes suspendidos sobre el río Sil. El primero se encuentra en Villadepalos, conocido popularmente como "el puente de la barca", y el segundo en Villaverde de la Abadía. Ambos forman parte de una red de caminos rurales rehabilitados que muestran el patrimonio natural, agrícola e histórico de esta zona del Bierzo.

El itinerario es accesible, fresco y está cargado de sorpresas. Y es que pasa por antiguos hornos restaurados, ruinas de molinos, campos de cultivo, árboles de ribera y sonidos de agua que acompañan casi todo el trayecto. Aunque los puentes tienen un leve balanceo, están perfectamente seguros y el vértigo, si aparece, solo añade emoción a la travesía.

Se puede comenzar la ruta desde el colegio de Villadepalos o desde la Casa del Pueblo de Villaverde. La mayoría de caminantes completan el circuito en unas 2 horas y media, aunque conviene llevar calzado cómodo, agua y tiempo para parar a mirar, respirar y disfrutar.

Una escapada con sentido: perfecta para un fin de semana diferente

La ruta es moderada en dificultad técnica, ideal para familias que estén acostumbrados a caminar, parejas o viajeros solitarios que buscan algo distinto. En la zona hay además otros puntos de interés como el Monasterio de Carracedo, el Museo Munic o las cercanas Médulas, lo que permite completar una escapada de dos o tres días sin salir del entorno berciano.

Para quienes busquen una experiencia completa, existen rutas más largas que enlazan el recorrido de los puentes colgantes con zonas más amplias del municipio. Algunas superan los 15 km y pueden descargarse desde plataformas como Wikiloc.