Bar El Altar: Placeres de la buena cocina

No es un establecimiento hostelero cualquiera. Con su buen hacer en la cocina y su cercano y cuidado servicio al cliente se ha ganado un lugar en los altares gastronómicos. El mismo nombre 'El Altar' lo dice y pocas veces resume perfectamente lo que el cliente se va a encontrar una vez traspasa sus puertas.

Ubicado en el casco antiguo de León, en pleno Barrio Húmedo, entre las calles Plegarias y Platerías, el bar El Altar abre sus puertas cada día a una propuesta de buena cocina, de platos de la tierra y productos de cercanía. Desayunos, comidas y cenas, pero también a media mañana o de picoteo por la tarde, cualquier momento es bueno para disfrutar de sus deliciosas sugerencias culinarias.

ÁNGELOPEZ

Y a la vuelta de la esquina ya, con la festividad del Pilar y el otoño tomando el protagonismo que ha dejado el verano con el tradicional, suculento y reponedor cocido leonés. Todos los días de la semana y hasta que la Semana Santa, ya en la primavera, sume otra presencia en el calendario.

Su propuesta gastronómica para los leoneses y los turistas abarca una variedad de platos elaborados en sus fogones. Con productos de la tierra. Callos, mollejas , tomate con ventresca, gambas al ajillo, croquetas artesanas, anchoas del Cantábrico, revuelto de langostinos, setas y los aguacates o el pulpo a la gallega son parte de esas joyas culinarias con el bar El Altar ofrece de lunes a domingo a cada cliente y comensal que abra las sus puertas para disfrutar de sus deliciosas elaboraciones. Y todo con un buen vino, una cerveza o un refresco para que la experiencia sea plena. En su interior o también en el exterior con su acogedora terraza.

ÁNGELOPEZ

Tampoco pueden faltar los embutidos de Cárnicas El Castro de Castrocalbón no han faltado nunca en una propuesta en la que el jamón y el chorizo, el salchichón y la cecina Reserva.

Para comprobarlo nada mejor que acercarse a El Altar. No hay excusa porque abre todos los días de la semana. De lunes a jueves de 8.30 a 16.00 y de 19.00 a 24.00 horas. Y los viernes, sábados y domingos de manera ininterrumpida de 8.30 horas a la una de la madrugada. Para degustar y disfrutar de su deliciosa cocina en un ambiente inmejorable.

Dirección: Calle Plegarias 10 Teléfono: 987 03 10 28 (no hay reservas)