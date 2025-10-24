El mejor ajo para repetir

Publicado por Carmen Tapia Coordinadora de Sociedad Santa María del Páramo Creado: Actualizado:

La tapa de Ajo lleva pan de hogaza, gallina, costilla y morcillo de vaca, lacón, tocino, aceite de oliva, ajo, pimentón picante, sal y como su nombre indica, ajo. Tiene una textura consistente y espera y se sirve sobre una rebanada de pan para degustar en frío o caliente. Los restaurantes, bares y hogares de Santa María del Páramo lo preparan a la perfección porque es el plato típico de la localidad, una tradición gastronómica ancestral de la zona del que se desconoce el origen exacto.

Lo que sí saben en Santa María del Páramo es elaborar como nadie esta contundente tapa que, según los gustos, puede ser más o menos picante, según la cantidad de ajo que lleve en la receta y de arrojo del paladar que lo deguste. Y requiere de mucha paciencia. «Hay que remover y remover hasta que se quede espesa y se pueda untar en el pan». Así lo explica Alicia Gallego, la alcaldesa, que ensalza los valores nutricionales, energéticos y sencillez de un plato que gusta a todos.

Es por la festividad de Todos los Santos cuando las cocinas empiezan a elaborar este contundente plato típico de invierno y el Ayuntamiento de Santa María del Páramo vuelve, un año más y ya son diecinueve, a organizar las Jornadas de Degustación de la Tradicional Tapa de Ajo. «Una delicatessen en la actualidad, pero la comida de los agricultores y ganaderos de esta localidad cuando iban a trabajar al campo con el frío, por ser una fuente energética para esas labores», explica la alcaldesa de Santa María del Páramo, Alicia Gallego.

Este domingo, 26 de octubre, el Ayuntamiento de Santa María del Páramo invita a sus vecinos y a todos los visitantes, a mil raciones de tapas de ajo elaboradas en las cocinas de La Montañesa, Mesón el Campesino, pub Txoko, pub Gatsby, Hostal-Restaurante El Silo, bar Alegre, Hotel Reyes de León, bar Las piscinas, Cafetería La Sirena, bar Duque y bar de la estación de autobuses. La jornada de exaltación se celebrará en la Plaza Mayor de Santa María del Páramo a partir de las 12.00 horas.

Además de los bares participantes a los que el Ayuntamiento de León les compra una cazuela de tapa, el ajo estará presente en todos los locales de la localidad. «Cada una sabe diferente, según la mano del cocinero que la elabora, así que se pueden degustar varias». No hay dos tapas iguales de este peculiar bocado, ni por consistencia ni por sabor. Cada cocinero le da su toque personal. Así que, hay que probarlas todas.

Una oportunidad

La alcaldesa anima a todos los vecinos de Santa María del Páramo, que ya son paladares expertos en este manjar, y a toda la ciudadanía que quiera acercarse a participar con la jornada, a que disfruten de un día de fiesta en la localidad, que además tendrá todas sus tiendas abiertas, como todos los domingos del año, con el mercado dominical tradicional que animará aún más la celebración con todos su colorido de puestos de textil, artesanía y alimentación, entre otros. «Todos los domingos abrimos los locales comerciales y los bares así que este domingo tendremos mucha actividad comercial y de restauración, un día que todos los vecinos de la comarca acuden para comprar y disfrutar de una jornada social, que este 26 de octubre tiene un aliciente especial con la jornada de exaltación y las tapas gratis en la Plaza Mayor».

Pero las jornadas no acaban ese día. Empezaron el 5 de octubre y se prolongarán hasta el 30 de noviembre. «El ajo es un complemento de la tapa, pero es mucho más que eso. Creo que es una tapa muy peculiar, especial, que merece la pena conocer para quien no la conozca y disfrutarla una vez más para quien ya la haya probado antes. En todos los bares de la localidad la tienen, si pides una bebida te la ponen sobre un trozo de pan».

Gracias a esta iniciativa municipal la tapa de ajo es conocida ya en muchos puntos de la provincia de León y si no puede asistir el domingo ni durante las jornadas, tiene una segunda opción, normalmente durante todo el invierno se sirve como acompañante en la mayoría de los bares y restaurantes de la localidad.

Santa María del Páramo está situado entre las riberas de los ríos Órbigo y Esla y es cabecera de comarca de El Páramo Leonés.

Además de las jornadas de degustación y el domingo en la Plaza Mayor, el visitante podrá conocer la arquitectura de la zona, como la Ermita del Santo Cristo, construida en 1991 con aportaciones voluntarias de los vecinos sobre la construcción antigua; la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, donde se venera a la Virgen de la Guía, una talla románica; la zona de esparcimiento verde ‘Los tres ojos’, donde se instaló un Skate Park de 455 metros cuadrados.

Las jornadas de la tapa de ajo son una buena oportunidad para conocer la localidad y su comarca y aprovechar un día de domingo para hacer compras y degustar la gastronomía típica.