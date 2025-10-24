La Tierra que moldean las abejas

Publicado por L. Urdiales León Creado: Actualizado:

Ya sabrá el viajero que está en la ruta adecuada después de dejar atrás dos carreteras generales, de la red más desatendida de León, y enfoque en vías secundarias hacia el norte, cuando se acerque a lomas que tienen de fondo de pantalla la escalera infinita de montañas que escoltan el territorio; esa es la tierra media de León, la tierra que habitan las abejas, las del vuelo en ocho, los únicos seres capaces de convertir la estepa de los brezos y el sustrato raquítico del suelo en uno de los superalimentos capaz de volver locos a dioses y demonios. La tierra que se hace miel muda la piel en este otoño tardío, las lluvias que no fueron capaces de coger el tren de septiembre en el andén que bloqueó el anticiclón en ese arco que es una valla del salto de obstáculos del clima, que hizo creer a León que el cielo de agosto no tenía fin. Lo tuvo, y la tierra media de León,. La de las abejas, la tierra que se hace miel antes que mosto, recupera el tono pardo de la brecina, que en la línea del horizonte confunde la vista con la esquina de las nubes que traen las lluvias; pintea, suponen las obreras a la puerta de las piqueras, después de cerrar otra campaña de productividad envidiable y de sudor de frente y revoloteo, incansables, de prospecciones de néctar hasta debajo de los troncos de roble seco que tumbaron los últimos temporales del invierno anterior, que en esta tierra media de León suman como planes quinquenales, casi como la equivalencia entre el calendario de vida del hombre y el perro.

La tierra media leonesa siempre termina por emerger, apostada entre los urzales abatidos por sus nervios retorcidos que se rompen como la porcelana y resisten como el acero; según. La urz aparece en el paisaje cuando la hoja se pone lívida con la retirada súbita de la savia a los palacios de invierno; los síntomas de debilidad que enseñaron los chopos hace unas semanas, cuando aún no era previsible la consecuencia de la merma de las horas de luz, se extiende estos días por la masa de vegetación y cubierta caduca como si se tratara de una zoonosis incontrolable, que sólo detendrán las heladas. Ese será el próximo capítulo de la tierra media de León, que parece que no está en el tránsito estival del norte a sur, y de su a norte, de los valles que jalonas las cumbres a las riberas regadas por ríos con control remoto desde el embalse; el celebrado cinturón maicero de León, las zonas abiertas de baño en las tabladas y las pozas de los valles alto. En ese ir y venir, en ese trasiego, nadie se detiene en esta tierra media que abrocha la provincia en las cotas de ochocientos a mil metros; de este a oeste, como el cinturón que aprieta sobre la cintura y deja que fluyan las sensaciones. Aprieta lo justo. Como en este octubre de fin de los tiempos que refrescó de sopetón la tierra media luego de cuatro meses sin aliviar la sed, de polvaredas en los caminos y mengua de la vegetación, reducida al sostén de la urz, otra vez, que enlaza las masas boscosas con las camperas y los sestiles de las bestias, para que no se aprecie el vacío que dejó la presencia del arado y los rastrojos del centeno. Esa es la tierra media, que sólo comprenden las abejas, especialmente las que nacen recolectoras, que se encargan de la prole, atienden a la nueva generación limpian la estancia, revocan la cera en los panales y después salen a campo abierto a cultivar el medio ambiente que se regala a los ojos del turista como un ejército dispuesto al pecoreo, al transporte del forraje a la colmena; mientras trabaja cada uno de estos miles de seres tocados por la divinidad se habrán completado dos meses de horma de un paisaje que ahora está dispuesto para un nuevo año, que en la tierra media de León se inicia cuando el Sol pone rumbo al solsticio de invierno para incubar la nueva añada de la flor de la urz, del aroma de la jara, de la brisa que tirita con el ramaje ocre de los robles. Así se hace miel esta tierra del interior leonés, del pasillo transversal con la que la orografía comparte las sinergias por toda la provincia, la que eligirían las abejas como su paraíso, que marcan mientras describen vuelos en forma de ochos, y abanican con sus alas salvadoras frente al estío. Luego, llegado octubre, queda este legado de la tierra que moldean las abejas, a punto de brotar el terciopelo por las primeras lluvias.