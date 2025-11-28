Jornadas Gastronómicas de la Tercia y Arbas: Sabor y tradición en la Montaña Central Leonesa

El municipio de Villamanín pone la mesa y el mantel a una propuesta culinaria que cumple nada menos que 34 ediciones. Y lo hace mostrando las excelencias gastronómicas de la Montaña Central Leonesa. Desde el sábado 29 de noviembre y hasta el 8 de diciembre. Para chuparse los dedos y disfrutar.

Sabor y tradición se dan la mano una edición más, y ya van 34, en las Jornadas Gastronómicas de la Tercia y Arbas que desde este sábado 29 de noviembre y hasta el 8 de diciembre abren de par en par la mejor gastronomía de la Montaña Central Leonesa a comensal. Organizadas por el Ayuntamiento de Villamanín, en plena Reserva de la Biosfera del alto Bernesga, las Jornadas mostrarán las excelencias culinarias de una zona que cada otoño se llena de buenos sabores... con productos de la tierra.

Con cuatro restaurantes participantes (llamar con anterioridad para reservar): Casa Ezequiel (teléfonos 987 598 207 y 987 598 497) y Hostal Restaurante Golpejar en Villamanín (teléfono 987 598 904), Hotel Rural Río Viejo en Cubillas de Arbas (teléfono 616 934 636) y Posada El Embrujo en Pobladura de la Tercia (659 030 282), las Jornadas Gastronómicas vuelven a abrir el apetito a la buena mesa y mental, la que sacia el hambre y la que da fuerzas para los fríos días de otoño-invierno. Con un buen plato, mejor dicho, con varios, que a un precio por persona de 27 euros incluyen en un menú especial desde los embutidos de la Tercia (chorizo, jamón, cecina y lomo), el Entrecocido (morcilla, costilla y lengua), la sabrosa caldereta de cabrito o cordero con ensalada (según el establecimiento) y los deliciosos postres caseros. Todo regado con vinos de León.

Para dar esencia a una propuesta que alrededor de la gastronomía suma también la tradición y la cultura de una tierra llena de vida y sabores con los que pretende mostrarse a comensales de todos los puntos de la geografía española, cada vez más numerosos, que acuden a una llamada de lo más placentera y sabrosa posible.

Las Jornadas Gastronómicas de la Tercia y Arbas se presentan de manera oficial, su 34ª edición, este viernes en el restaurante Casa Ezequiel, con organizadores y autoridades. Y lo hacen con el lema que luce su carte de intenciones: «Nuestros desayunos, comidas y cenas suelen estar acompañados de cambios climáticos: España vaciada, danas, incendios, guerras y desastres múltiples. Aquí en la Montaña intentamos ser como el ‘junco’: nos podemos doblar, pero no romper. Pensamos que amando nuestra tierra, reivindicando sus bondades y reclamados ser tenidos muy en cuenta, contribuiremos a aminorar todos esos males que acechan. Por eso un año más celebramos esta Fiesta de la Gastronomía y abrimos fogones y comedores para que el mundo se haga eco que la vida rural es el camino para mantener la existencia humana. Venid a esta comarca. Disfrutar de sus sabores, de sus colores y de su olor. Ese olor de otoño y de aire fresco y nuevo que nos invita a tener esperanza. Las Jornadas Gastronómicas de la Tercia y Arbas están otra vez en el calendario y trataremos de mantenerlas sí o sí. Bienvenidos y buen provecho».

Y con el reto de que ya en el año 2026 cuando cumplan sus 35 ediciones, puedan contar con el merecido distintivo de Interés Turístico Provincial. Por importancia, tradición y esfuerzo lo tienen bien merecido.

Fechas: Del 29 de noviembre al 8 de diciembre