Embutidos y Salazones Ferju: calidad, sabor y tradición

Ferju es esencia de buen hacer. Sus productos son el mejor aval de una empresa en la que la tradición, la materia prima de primera calidad y el buen hacer tienen como resultado auténticas joyas del embutido.

Cecina con el sello IGP de León y chorizo de herradura. Son los dos buques insignia de Embutidos y Salazones Ferju, pero no los únicos de una empresa familiar que alcanza ya la tercera generación llenando de sabores los paladares. La carne es su materia prima, y en sus manos se convierten en toda una delicia que no puede faltar en ninguna mesa. Más de tres décadas lo avalan.

Y también los reconocimientos conseguidos como las tres estrellas en los Great Taste Awards (los considerados como los Oscars de la alimentación) que cada año se entregan en Inglaterra. Hasta en tres ocasiones. Y otras dos veces con dos estrellas. También otros galardones como los Premios Artesanos de Castilla y León, por citar algunos. Reconocimientos, todos ellos, que no hacen, sino confirmar la calidad excepcional que caracteriza a la empresa.

Aunque no hay mejor aval que el de los propios clientes. Y ahí Ferju puede presumir de haber conquistado los paladares de todos los que lo conocen.

La cecina, con el sello IGP de León, es uno de los emblemas de la casa. Elaborada con piezas seleccionadas una a una y tratadas con mimo para conseguir un producto exquisito.

Nada tiene que envidiarle el chorizo, en sus distintas variedades, siguiendo la tradición leonesa que le ha dado fama a nivel nacional.

Salchichones, pancetas, lomos, jamones y una amplia gama de productos ofrecidos en distintos formatos que van desde piezas enteras a tacos y loncheados que se pueden adquirir en un buen número de establecimientos o directamente a pie de fábrica visitando sus instalaciones y disfrutando de sus productos en Pobladura de Pelayo García.

Pablo y Merce son a día de hoy los encargados de que Ferju mantenga esa esencia, la que transmite a cada uno de sus productos en los que la calidad, la apuesta por lo artesano y la norma de que lo bien hecho bien sabe viajan con ellos. Probarlo es disfrutarlo saboreando su buen hacer en embutidos y salazones. Porque Ferju es eso: calidad, sabor y tradición artesana... que invita a repetir. Y con un sello heredado de padres a hijos.

Dirección: Calle La Iglesia, 1. Pobladura de Pelayo García (León) Teléfono: 987 384 133