De Cabrera al cielo

El mirador de Los Ciervos de Valdavido es uno de los lugares privilegiados para ver el cielo nocturno en Cabrera.ADGALLEGO

Un gran círculo glaciar abraza algunos de los paisajes más agrestes de la provincia de León y una de las comarcas más desconocidas. Piedra y agua han construido un paraíso natural sin títulos rimbombantes. De sus humildes gentes queda la huella de la arquitectura vernácula más rica de la provincia.

Cabrera la Alta y Cabrera la Baja conforman una unidad y múltiples Cabrera. El municipio de Truchas aglutina administrativamente a toda Cabrera Alta y el río Eria es su eje y frontera, caudal de todos los arroyos que corretean cantarines desde las redondeadas cumbres.

Cabrera está coronada por unos cielos más desconocidos aún que la tierra austera que habitaron astures y romanos. Los pastores fueron los primeros en cantar la riqueza de los cielos de Cabrera, tal vez sin saberlo, cuando entonaban las estrofas del Romance de la Loba Parda que adaptaron al cabreirés: «Estando na mia choza pintando la mia cayada, las cabrillas altas iban y la lluna rebaxada; mal barruntan las ouveyas, nou paran na mayada. Vi de venir siete llobos pula escura cañada».

Las 'cabrillas altas' son las Pléyades, un cúmulo estelar conocido como las Siete Hermanas que es visible todo el año, especialmente en invierno. Son estrellas jóvenes y azules que brillan sobre esta tierra vieja que despierta del olvido y del abandono con iniciativas singulares.

Vista nocturna desde el Mirador de Los Ciervos de Valdavido.FERNANDO VÉLEZ

En 2023, la Fundación Starlight del Instituto de Astrofísica de Canarias, concedió la acreditación que abre las puertas al astroturismo en Cabrera. El brillo del cielo, que equivale a la calidad de la oscuridad, y el seeing o nivel de turbulencia atmosférica son los dos parámetros que se valoraron. Las mediciones las llevó a cabo el ingeniero y astrofotógrafo Fernando Vélez en colaboración con el Instituto de Estudios Cabreireses y el Ayuntamiento de Truchas.

El mirador de Los Ciervos de Valdavido es uno de los lugares elegidos para el mirador estelar. El promontorio, que se eleva sobre la escombrera del pueblo tras su restauración por la Junta Vecinal, fue pensado para la observación de la fauna salvaje. De hecho, es un lugar en el que «es difícil no ver algún animal silvestre y durante la berrea atrae a mucha gente», comenta Pepe Gallego, presidente de la junta vecinal de Valdavido.

El pueblo, volcado en los últimos años en su proyecto Fantástico Bosque y en la Reserva Ornitológica con SEO/Birdlife, ve en el astroturismo otra buena oportunidad para aprovechar un recurso en auge con las expectativas turísticas que genera el eclipse solar total de 12 de agosto de 2026.

«Sin certificación Startligth ya se hicieron varias actividades y este verano pasado se tuvo que suspender una observación estelar desde el mirador de los Ciervos por los incendios», señala Adrián Gallego, secretario de la entidad local.

El Instituto de Estudios Cabreireses impulsa un proyecto para desarrollar el sello Starlight a través de miradores estelares en lugares estratégicos, sendas nocturnas, un aula de las Estrellas y un Observatorio Astronómico. «El mirador de los Ciervos de Valdavido tiene orientación sur y necesitamos otro con orientación norte, como puede ser el de Truchillas», explica Iván Martínez Lobo.

El interés por los cielos nocturnos se ha manifestado en Cabrera con diversas actividades en las últimas décadas. «En Pozos llegó a haber un observatorio astronómico en una casa rural y las observaciones se ofrecían como parte del paquete turístico», recuerda.

Mirador estelar de la sierra Norte de Guadalajara, una de las iniciativas en las que se inspira el Instituto de Estudios Cabreireses.IVÁN MARTÍNEZ

Ahora sería necesario que tanto instituciones públicas como privadas «hicieran una oferta de actividades» relacionadas con el astroturismo para impulsarlo, apunta Adrián Gallego. También hace falta que la zona amplíe su oferta de turismo rural y restauración para dar cobertura a ese turismo que será animado por el extraordinario evento del verano. El eclipse solar total del 12 de agosto coincide con las Perseidas, que tantos recuerdos infantiles y juveniles rescata cada año con las estrellas fugaces o lágrimas de San Lorenzo que se pueden observar en la primera quincena de agosto.

El IEE se mira en proyectos exitosos el Parque Estelar de la reserva de la Biosfera de Babia, «única infraestructura certificada de este tipo orientada al turismo estelar en una provincia que tiene un enorme potencial por sus características morfológicas y poblacionales» o en la iniciativa la iniciativa desarrollada en Extremadura bajo la denominación «Extremadura buenas noches» con una red de miradores celestes, senderos nocturnos y experiencias pioneras como el Maratón Messier. Por no hablar de las 200.000 visitas al Parque Nacional del Teide «para disfrutar de un cielo nocturno con certificación Starlight».

De Cabrera al cielo, como apunta el Cristo de Truchas en Peña Ramiro.