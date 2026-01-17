La Capilla Sixtina del Románico está en León y sus colores siguen intactos mil años después

El interior del Panteón Real sorprende por la riqueza decorativa de sus columnas y la narrativa visual continua de sus frescos, que cubren bóvedas y muros con escenas bíblicas de gran fuerza simbólica y colorida vitalidad medieval.Getty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Cuando hablamos de arte románico, pensamos en piedra, sobriedad y siglos de polvo. Pero en pleno centro de León existe un santuario pintado que compite en impacto visual con la mismísima Capilla Sixtina, y no es exageración: sus colores originales permanecen prácticamente intactos desde hace casi mil años.

Un tesoro románico en León: el Panteón de Reyes de San Isidoro

El Panteón de Reyes de la Real Colegiata de San Isidoro (ese recinto funerario medieval que pocos sitúan en el mapa cultural) es más que una simple cripta real: es el monumento donde el románico explota en color, narración bíblica y detalle visual. Por eso, desde la Guía Repsol y los expertos en historia del arte lo han apodado con asombro como la "Capilla Sixtina del Arte Románico".

Aquí no hay reproducciones ni repintados, los frescos son los originales, conservados en su lugar desde hace casi mil años y sometidos únicamente a labores de conservación para garantizar su supervivencia.

El Pantocrátor domina el techo del Panteón de Reyes de San Isidoro, rodeado por ángeles y evangelistas. Esta escena, pintada en el siglo XI, conserva su colorido casi intacto tras un milenio y es una de las joyas del románico europeo.Getty Images

Frescos que cuentan la historia de Jesús… y más

Lo que hace verdaderamente único a este espacio es cómo los techos abovedados y las paredes narran, en secuencia visual constante, tres grandes ciclos litúrgicos:

La Navidad: con escenas como la Anunciación a los pastores (donde hasta se ve un mastín leonés bebiendo de la escudilla).

La Pasión y Crucifixión: con detalles que rozan lo cinematográfico para una pintura del siglo XI.

La Resurrección y gloria celestial, representada por el imponente Pantocrátor rodeado por los símbolos de los evangelistas.

Además, en el intradós de uno de los arcos, un calendario agrícola medieval ilustra las labores del año con una precisión iconográfica que no solo es arte, sino historia viva de cómo se vivía y trabajaba en el siglo XI.

A diferencia de la Capilla Sixtina en Roma, estos frescos románicos no son objeto de un bombardeo turístico global. No aparecen en todos los libros de arte ni en los rankings de "lo que debes ver antes de morir"… pero son igual de impresionantes y auténticos, porque no han sido separadas de su contexto original ni intervenidas artificialmente.

Esto convierte al Panteón de San Isidoro en un caso casi milagroso de conservación artística: los pigmentos y escenas han sobrevivido al desgaste humano, a guerras, a abandono y, sobre todo, a la transformación del gusto europeo por el arte.

Más allá del arte: historia, reyes y simbolismo

Además de su valor artístico, el lugar es la tumba de 33 reyes, reinas e infantes del antiguo Reino de León, lo que lo convierte en testigo mudo de decisiones de poder, alianzas dinásticas y luchas políticas del Medievo español.

No es solo una capilla; es una crónica pictórica, histórica y espiritual, un testimonio visual y arquitectónico que merece ser visto, sentido… y vivido.