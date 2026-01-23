Mesón Llambrión: El Paraíso de los calçots en la Ribera del Órbigo

Enero es el mes elegido por el Mesón El Llambrión de Carrizo de la Ribera para abrir las puertas a uno de los ingredientes más deliciosos, los calçots. Sus Jornadas, que se extienden hasta finales de marzo, constituyen un delicioso reclamo para vecinos y visitantes. Probarlos es una delicia y más si salen de las llamas y cocina del Mesón El Llambrión.

Para comer, junto a una parrillada de carne, café, bebida y postre, no hay mejor propuesta. A un precio de 35 euros por persona, para deleitarse con un plato que de la mano de este establecimiento, se ha convertido en una sabrosa carta de presentación para el que quiera disfrutar de la buena cocina. Solo para comidas y si es posible por encargo para poder disfrutarlos en el propio establecimiento y también con la posibilidad de poder llevarlo a casa.

Abierto de 9.30 a 17.70 y de 20.00 hasta la hora del cierre, el Mesón el Llambrión ofrece otras propuestas culinarias para la tarde-noche. Entre ellas su amplia variedad de hamburguesas que van de la Yordidán a la Yelowstone pasando por la Modorra, la Black & White o la Txuleta sin olvidarse de la Vegetal o la Canarda, por citar algunas.

Las quesadillas, el kebab, los nachos, las sartenes o los bocatas a la parrilla también tienen un importante predicamento, al igual que las patatas fritas con queso cheddar y bacon, las rancheras o las porkis. Y para los que quieran algo más la lengua curada y aliñada, las alitas de pollo, los callos o los champiñones al ajillo. Y para cualquier fiesta o actividad, no puede faltar en cualquier lugar que se le requiera la Llambrineta, una food truck incluso con más variedades de hamburguesas.

Dirección: Calle Conde Vallellano, 2. Carrizo de la Ribera (León) Teléfono: 655 843 170