En La Bañeza, se masca ya la máscara

Un año más el Carnaval de La Bañeza vuelve a renacer, «con la misma pasión que ponen sus gentes a lo largo de todo el año para hacer de esta Fiesta de Interés Turístico Nacional que ha sabido adaptarse, evolucionar e innovar, pero que mantiene esa esencia del carnaval primitivo que surgió en la Plaza Mayor y en el mercado y que, con pocos recursos e inventiva, se ha convertido en uno de los reyes de la carnestolenda popular, no solo en la provincia, también en el Noroeste y probablemente en todo el país».

Lo cuenta así su alcalde, Javier Carrera, que disfruta de un carnaval que marca referencias y que tiene una gran participación, «probablemente una de sus mayores virtudes». Los bañezanos son personas que sienten y hacen del carnaval «una verdadera religión. Vienen muchos visitantes y hacen de estos días una parte fundamental de la economía local».

Ni el tiempo ni las guerras han podido con este carnaval. Vive y es vivido con una intensidad propia de una ciudad como La Bañeza, que es un lugar que apasiona y que quiere su tradición por encima de todo y hacerse grande desde su pequeña aportación personal. Los carnavaleros buscan divertirse y agradar a quien se acerca. Los diferentes actos que han ido surgiendo, fruto de la innovación, han configurado un maravilloso programa que es un universo de actividades. De otros años se renuevan algunos actos y ya thay fechas marcadas en el calendario. Personas que crearon grandes citasl han ido desapareciendo pero como herencia han dejado estos días que son un reclamo".

El Viernes Tranquilo empezó siendo una preparación para lo que llegaba después y ahora ya es el pistoletazo de salida para muchos actos, con la procesión de Los Más Turbados que ha dejado de ser joven y ya es para todas las edades.

«Lo creó un grupo de amigos que convirtieron un día preparatorio en una actividad más de las importancia del calendario. Cuenta ya con varias cuestiones clave. La procesión de Los Más Turbados la organizan Los Vagos Permanentes, que son grupos que ya no son tan jóvenes», ya tienen más de 20 años y han aportado importancia al Carnaval, explica Carrera.

El Sábado de Chispas ya es un sábado multitudinario, que comienza por la mañana intentando buscar la esencia de ese carnaval y que termina con una noche mágica de explosión popular.

El lunes está dedicado a los más pequeños «para que comiencen a sentir iesta fiesta» y termina con la Noche Bruja, que es otra noche de destacar.

Y el martes, la serpiente multicolor hace que La Bañeza se convierta en un río de luz y personajes, de sueños y de serpentinas y que termina con un gran desfile que no acaba ahí, porque el Entierro de la Sardina del miércoles es una fiesta de las más tradicionales que quedan, para dar la señal de salida a la preparación del siguiente carnaval

En resumen, el recorrido del Carnaval no solamente es la fiesta central, ahora hay más actividades. El sábado es un sábado interminable, el domingo es la presentación del Carnaval anterior y su recuerdo, el lunes se convierte en la celebración de los niños, pero con una noche para mayores y el martes es gran día con más de 3.000 personas en el carnaval en la calle y uno de los más grandes de este espacio.