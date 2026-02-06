Arcos de herradura y caminos milenarios

Publicado por C.F.A. Creado: Actualizado:

Sentido como movimiento artístico y como expresión de una sociedad atravesada por el contacto entre la Cristiandad del norte y la Hispania musulmana, el mozárabe ha dado a la provincia de León algunas de sus joyas arquitectónicas más memorables. Un arte que, más allá de los muros y las iglesias, narra cómo la historia de España fue también la historia de sus peregrinos, monjes, artesanos y viajeros, una ruta que conecta los monasterios y templos mozárabes de la provincia. A través de este itinerario se traza un mapa vivo del arte altomedieval que se extendió desde el siglo X entre los valles leoneses. Esta ruta recorre, entre bosques, riberas y pueblos, una serie de templos y cenobios que no solo representan destinos turísticos, sino también hitos de una cultura en movimiento. El proyecto busca mostrar cómo la historia del Reyno de León no puede entenderse sin estas iglesias y monasterios, testigos de un tiempo en que la fe era también puente entre comunidades.

San Miguel de Escalada: joya del mozárabe

Entre los templos que conformarían este itinerario, destaca el Monasterio de San Miguel de Escalada, cerca de Gradefes. Construido en el año 913 por monjes mozárabes provenientes de Córdoba, sobre los restos de un cenobio visigodo, es considerado uno de los exponentes más significativos del arte mozárabe en toda la península. Sus columnas blancas y sus arcos de herradura, reutilizando materiales romanos y visigodos, parecen un «bosque petrificado» que se abre a la luz castellana. La percepción espacial interior, con naves y capiteles que parecen susurrar historias antiguas, es un viaje al alma de una época en la que religiosidad, artesanía y espíritu de frontera se entrelazaban. A él hay que añdir Santa María de Sandoval, Santa María de Gradefes, San Pedro de Eslonza y la iglesia de Villarmún: Iglesia de transición al románico.

Peñalba de Santiago y Ermitas escondidas

En el Valle del Silencio, escondida entre bosques y montes, emerge la Iglesia de Santiago de Peñalba, consagrada en 937. Este templo, obra maestra de la arquitectura mozárabe, conjuga planta única, arcos de herradura y detalles decorativos que relatan la convivencia de técnicas cristianas e influencias califales andalusíes. No lejos de allí, pequeñas ermitas como Iglesia de Santo Tomás (Santo Tomás de las Ollas) con su ábside semicircular, y otros templos ocultos entre los pueblos bercianos, conforman un paisaje patrimonial que progresa como un rosario de piedras, arcos y silencios centenarios.

Estos enclaves, diseminados entre montes y riberas, no son solo piezas aisladas; forman parte de una red cultural que une arte, historia, paisaje y sociedad. Los monasterios mozárabes, según expertos, fueron centros donde convivieron no solo religiosos y nobles, sino campesinos, artesanos, esclavos y viajeros —reflejo de una sociedad compleja y abierta al intercambio.

Asimismo, la ruta sentimental que proponían los estudiosos —y que aún aguarda su culminación práctica— uniría estos vestigios con la memoria del viejo Reino de León, haciendo visible un pasado que se dice en piedras, en manuscritos y en el mismo aire que se respira al bajar por una senda rural hacia una iglesia antigua.

Un viaje entre historia y paisaje

Recorrer esta ruta mozárabe —real o en espíritu— es descubrir que la historia no está quieta. Es sentir, en cada arco de herradura, en cada pilar y en cada detalle ornamental, que un tiempo atravesado por peregrinos, monjes y artesanos fue también un tiempo de intercambio cultural. La provincia de León no solo custodia templos milenarios: alberga, en cada piedra, la memoria de una España diversa y en diálogo constante consigo misma.