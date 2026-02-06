El INE confirma los 5 pueblos de León donde más gente veranea cada agosto

La arquitectura tradicional y el encanto rural de pueblos como este en El Bierzo atraen cada año a miles de veraneantes.Getty Images

El verano llena de vida los pueblos de León. Cada mes de agosto, más de 140.000 personas de toda España escogen esta provincia del norte peninsular para reconectar con sus raíces, disfrutar de paisajes naturales y escapar del bullicio de las grandes ciudades. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, León es la provincia del interior que más aumenta su población en verano, superando incluso a destinos rurales icónicos como Ávila, Cáceres o Huesca.

A medida que León capital pierde cerca de 30.000 habitantes durante la segunda quincena de agosto, sus pueblos se llenan de una población estacional que lo cambia todo. Las cifras confirman una tendencia imparable, con un saldo neto positivo de casi 109.000 personas en pleno verano. ¿Pero cuáles son las zonas más elegidas por los veraneantes? ¿Y qué pueblos se llenan cada año hasta triplicar su población?

El Bierzo: la comarca de León con más veraneantes

El Bierzo, en el oeste de la provincia, lidera con claridad esta clasificación. En agosto, más de 32.000 personas se suman a la población habitual, atraídas por el microclima, la oferta gastronómica, los paisajes y la cercanía con Galicia y Asturias. La capital comarcal, Ponferrada, también experimenta cierta pérdida temporal de habitantes, pero eso no impide que pueblos como Molinaseca, Cacabelos, Villafranca del Bierzo o Toral de los Vados se conviertan en epicentro veraniego de familias enteras que vuelven a sus casas de pueblo o alquilan viviendas por semanas.

Ribera del Órbigo: la sorpresa rural que más crece en verano

La ribera del Órbigo aparece en segunda posición gracias a municipios como Benavides, Carrizo, Llamas o Villarejo de Órbigo. Entre todos suman una diferencia poblacional de 22.000 personas entre quienes se van y quienes llegan. La combinación de río, huerta y tradición convierte esta franja del suroeste leonés en un destino popular, especialmente entre quienes emigraron en los 60 y 70 y ahora regresan con sus hijos y nietos.

Montaña Oriental: los Picos de Europa como reclamo estacional

Con una población censada de poco más de 9.600 personas, la Montaña Oriental Leonesa ve cómo su número de habitantes se duplica ampliamente en agosto. El entorno de los Picos de Europa, la cercanía de Riaño, Boca de Huérgano o Crémenes y el atractivo del senderismo y la pesca atraen a más de 17.000 veraneantes. Aquí no hay grandes eventos ni masificación: el lujo es la desconexión, el aire limpio y las sobremesas largas en casas de piedra.

El sur de León: entre la nostalgia y las piscinas

Valencia de Don Juan y su entorno forman el corazón del sur leonés, una comarca que suma más de 13.500 veraneantes. La presencia de piscinas municipales, fiestas patronales, un ambiente familiar y muchas segundas residencias hacen de esta zona una de las favoritas para quienes quieren calor, pero sin renunciar a la tranquilidad de un pueblo.

Tierra de Campos y Montaña Central: veranos de interior con identidad

Las zonas de Sahagún (Tierra de Campos) y la Montaña Central (con núcleos como La Robla o Matallana de Torío) registran más de 12.000 nuevos vecinos cada verano. La primera, con su patrimonio mudéjar y su paso del Camino de Santiago, vive un auge de visitas tanto espirituales como familiares. La segunda ofrece acceso a valles frescos, sendas de montaña y un espíritu combativo y acogedor que ha mantenido viva la identidad minera y rural.

Más allá de la postal: veranear en León es una decisión con peso

Los datos del INE revelan que el 'veraneo' leonés no es solo una costumbre heredada, sino una elección consciente que sigue creciendo. En lugares como el Páramo (9.000 veraneantes), la Maragatería (6.000) o Laciana (3.500), el fenómeno es menos visible pero igual de significativo. Las consecuencias económicas también son claras: panaderías que triplican ventas, bares que recuperan clientela y ayuntamientos que refuerzan servicios temporales.

Esta población flotante, que regresa año tras año a la misma casa y a las mismas costumbres, es clave para la supervivencia y revitalización del León rural.