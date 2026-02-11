National Geographic revela el pueblo de León donde Napoleón durmió y borró siglos de historia

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Hay pueblos que presumen de haber alojado a emperadores y otros que cargan con ese recuerdo como una cicatriz. Valderas pertenece claramente al segundo grupo. En pleno corazón de Tierra de Campos, rodeada de campos infinitos y horizontes que parecen no terminar nunca, esta villa leonesa vuelve a la actualidad gracias a National Geographic, que pone palabras a una historia tan breve como devastadora: el paso de Napoleón por el pueblo y la quema de su memoria histórica.

La escena, relatada por la revista, no tiene épica ni heroísmo. Napoleón se alojó en el antiguo Seminario de San Mateo, hoy Ayuntamiento, durante la Guerra de la Independencia. Según recoge National Geographic, su estancia duró «entre uno y dos días, aunque algunas fuentes aventuran hasta ocho». Fue suficiente. En ese corto periodo, las tropas francesas incendiaron los archivos municipales y autorizaron el saqueo de viviendas. No quedó una ruina monumental, quedó algo peor: un vacío documental imposible de reconstruir.

Seminario de Valderas.RAMIRO

Valderas y Napoleón: cuando la historia se borra en silencio

El artículo de National Geographic subraya una idea incómoda y muy actual: la destrucción de la memoria no siempre deja escombros visibles. En Valderas, lo que ardió fueron papeles, registros, documentos que explicaban siglos de vida local. La revista lo resume con una frase tan sencilla como demoledora: fue suficiente «para destruir la memoria histórica».

Esa afirmación convierte a Valderas en símbolo. No solo de la violencia de la Guerra de la Independencia, sino de la fragilidad del relato histórico cuando depende de archivos que pueden desaparecer en una sola noche. Aquí, el paso de Napoleon Bonaparte no se recuerda por una batalla, sino por un incendio silencioso.

Valderas presume de un patrimonio únicoRAMIRO

Valderas antes de Napoleón: esplendor medieval y poder territorial

National Geographic contextualiza la herida recordando qué fue Valderas antes de ese episodio. Documentada por primera vez en 1113 como «Valde Heras», la villa estuvo marcada por romanos, visigodos y pobladores hispano-musulmanes antes de consolidarse en la Edad Media. Su gran momento llegó en la Baja Edad Media, cuando el rey Fernando II impulsó la construcción del castillo y la muralla, de la que aún sobreviven puertas como Arrejas o San Isidro.

Durante los siglos XVI y XVII, el mercado local convirtió a Valderas en un centro económico relevante en la comarca. En 1565 se levantó el convento de San Claudio y en el siglo XVIII el Seminario de San Mateo, el mismo edificio que, paradójicamente, acabaría alojando al emperador que borró buena parte de su pasado escrito.

Valderas presume de un patrimonio únicoRAMIRO

Valderas después: resistir al olvido

El relato de National Geographic no se detiene en Napoleón. El siglo XIX trajo nuevos golpes: la abolición de los señoríos y la emigración vaciaron progresivamente la villa. Sin embargo, su patrimonio resistió. Hoy, su casco histórico, la Plaza Mayor porticada, las iglesias de Santa María del Azogue y San Juan o el Castillo de Altafría siguen en pie, como si las piedras se hubieran empeñado en recordar lo que los archivos ya no pueden contar.

Valderas presume de un patrimonio únicoRAMIRO

Declarada Bien de Interés Cultural en 2008 y parte de la Red de Conjuntos Históricos de Castilla y León en 2023, Valderas se ha convertido en un lugar donde el pasado se intuye más que se lee. Como apunta National Geographic, su entorno natural, junto al río Cea y bajo los cielos abiertos de Tierra de Campos, refuerza esa sensación de pausa y reflexión.