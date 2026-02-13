Panadería Flecha 1957: Panettone, en San Valentín y por Carnaval

Sabores que endulzan la vida elaborados con la mejor masa y con la sabiduría y calidad que le dan forma. A lo largo de todo el año. Esas son las señas de identidad de la Panadería Flecha 1957 que cada mes de febrero abre de par en par las puertas de su obrador a deliciosas propuestas para celebrar con el mayor deleite fiestas como San Valentín y Carnaval.

Este año no podía ser de otra manera, aunque con un nuevo compañero que amplía su presencia de la Navidad a todo el año, el panettone. Orejas, flores y caretas de diferentes chocolates son parte de esas joyas que animan al viandante a detenerse en el escaparate, entrar y comprar. Con el sello de Flecha 1957 y con Daniel a la cabeza para dar sabor a dos fiestas que este año coinciden en el calendario.

ÁNGELOPEZ

San Valentín y Carnaval son fechas para que la alegría impere. Y nada mejor que hacerlo a través del paladar y el estómago. De la manera más dulce y a la vez sana posible. Y este año con la novedad del panettone (tradicional pan dulce italiano, originario de Milán, con forma de cúpula y una masa tipo brioche suave y esponjosa) que de endulzar las navidades también, de la mano de la Panadería Flecha 1957, extiende su presencia al Día de los Enamorados y las carnestolendas. No será solo esta vez, ya que a lo largo de los próximos meses será también relevante aunque en este caso con diferentes acompañamientos. Para estas fechas el chocolate blanco y los frutos rojos copan su protagonismo.

ÁNGELOPEZ

Con la garantía que desde que abriera sus puertas ofrece esta panadería que tiene en la actualidad a un premiado a nivel internacional como Daniel Flecha como garante de una tradición en la que la calidad y el buen hacer son sus cartas de presentación.

Dirección: C/ Santos Ovejero, C/ Señor de Bembibre, C/ Fuero y El Corte Inglés Tlfs: 987808211, 987009600 y 987873344