Las redes arden tras difundirse un vídeo sobre un supuesto palacio embrujado de León

Detalle de la fachada histórica del Palacio del Conde Luna, donde la piedra medieval y la luz cálida del interior refuerzan la atmósfera legendaria del edificio.Getty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Un vídeo publicado en TikTok por el creador leonés Iván Álvarez ha vuelto a colocar en el centro del debate una de las leyendas más persistentes de la ciudad de León: la del Palacio del Conde Luna.

El Palacio del Conde Luna vuelve al foco por un vídeo viral

En el vídeo, Iván Álvarez construye un relato que mezcla hechos históricos, tradición oral y una atmósfera inquietante: pasos donde no hay nadie, susurros, marcas que reaparecen en las paredes, un ascensor que se mueve solo.

El creador no afirma nada categóricamente. Habla de lo que «se dice», de lo que «aseguran quienes han trabajado dentro» y de lo que forma parte del imaginario colectivo.

La pieza ha superado los miles de visualizaciones y acumula más de un centenar de comentarios. Algunos usuarios responden con humor («nos has acojanado», escribe una seguidora), otros con incredulidad («Vete tú a saber…») y no faltan quienes simplemente reaccionan con emoticonos de sorpresa o miedo.

El Palacio del Conde Luna y la historia que alimenta la leyenda

La historia que menciona el vídeo tiene base documental. El edificio, levantado en el siglo XIV, fue residencia de una de las familias nobiliarias más poderosas del Reino de León. Con el paso de los siglos, sus muros han sido testigos de cambios de propiedad, conflictos y episodios oscuros.

El relato más repetido es el del obispo Rodrigo de Vergara y la muerte del tesorero de la Catedral, Fernando Cabeza de Vaca. Invitación a comer, sospechas de envenenamiento, una turba enfurecida y un asesinato a cuchilladas dentro del palacio. Desde entonces, según la tradición popular, su espíritu vaga por las estancias.

Museo del Palacio Conde Luna en la ciudad de León, España, por la nocheGetty Images

El vídeo también alude a unas declaraciones realizadas hace años por un conserje del edificio en varios medios locales. Aseguró haber escuchado pasos en estancias vacías y presenciado situaciones que no supo explicar. No existen registros públicos que acrediten fenómenos paranormales, pero aquellas palabras bastaron para consolidar la leyenda.

Y narra que el edificio albergó en el pasado una funeraria y que llegaron a aparecer huesos humanos entre sus muros, elementos que han contribuido a reforzar el imaginario en torno al palacio.

Al final, la viralidad confirma que seguimos fascinados por aquello que no podemos comprobar del todo. Si al pasar por el palacio notas un escalofrío, puede que sea sugestión. O puede que no.