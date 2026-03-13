UN REALITY DE CIGÜEÑAS ENTRE CHOPOS DEL PAÍS

Publicado por L. Urdiales Creado: Actualizado:

Cabalgan tantas contradicciones que hacen polvo las teorías generalistas de la evolución de las especies; también, por el pico, diseñado para chupar refrescos sin necesidad de pajita y, sin embargo, es la boca por la que vive esta ave carnívora, por excelencia, y fiel a las costumbres nómadas de ponerse a cubierto del efecto que tiene la caída de las horas de luz en el ritmo circadiano de los seres vivos. A León le da la hora en pleno invierno el regreso de las cigüeñas; se sabe que el Sol frena e invierte el sentido de la marcha cuando los primeros trenes de la migración estacional descargan el pasaje en la zona de La Candamia, que es un lugar de destino de perímetro para la ciudad, donde se condensa el reducto natural que ha orillado la voracidad de la urbe, a base de cambiar pasto por aceras, sebes por muros, chopos del país por farolas que alumbran como candiles. Ahí está la población trashumante leonesa, tan metódica que en julio cierra el billete de vuelta en enero, febrero, no más; así que cuando el aire trae el primer aroma de la primavera les pilla con la residencia preparada, el porche barrido y el mobiliario en orden, los adosados relucientes, para que el observador, más que turista, se deje embelesar por la cadencia que parece importada de otro planeta. Mientras se acondiciona el entorno, al visitante le da tiempo a pesar en qué piensan las cigüeñas en esos tramos que dedican a permanecer firmes en las columnas que anidan año tras año; impávidas a las miradas y a los elementos, que no llegan ni a erosionar el plumaje por mucho que sople del norte y escarbe la intemperie de la cuenca del Torío; es invierno en la Candamia, más invierno que en Ordoño II, aún, y una colonia de cigüeñas blancas se afana en transformar el penúltimo escenario natural que le queda a la ciudad en un plató de cine para rodar largometrajes sobre la vida; la reproducción de la especie, que envuelve al final todos estos desvelos de este ejercicio de pájaros con chaqué y levita, y ciertos ademanes heredados de sus antepasados en el jurásico, por esa precaución mecánica que emplean para dar cada paso, se pone a cero en esta salida del invierno; la primavera llega en León por la Candamia con esa representación diaria de los flujos de vuelo, el planeo a mediodía con esos lances de reconocimiento al territorio tan propios de una especie que se caracteriza por no intervenir, no invadir en el entorno. Hasta en la calma de la tarde, esa secuencia del residencial del asentamiento alineado al paso de las hileras de tráfico contribuye a humanizar la margen izquierda de la excentricidad de la ronda este. El antes y el después del día que las cigüeñas decidieron poner el valor el sobrante de la ribera que no devoró el hormigón y el asfalto fue la holgura de la pirámide poblacional con la que se desenvuelve la especie desde el momento en el que comprobaron que el exceso de desperdicio orgánico de la sociedad humana que visitan una vez al año cubría con creces todas las necesidades d ella alimentación; donde come una famlia, comen dos, debieron calcular al echar otro puñado de arroz a la cazuela, con el criterio del sentido común que guía a los seres no racionales de dar un vuelo corto para atiborrarse de grillos con el riego por inundación de las huertonas der la villa del Obispo, o un salto a la loma, y meterse un banquete de topillos con sólo seguir la estela de las coberteras del arado que rotura los adiles centeneros del balcón de la Sobarriba. La Candamia es un parque temático para devolver a la sociedad a los principios de reflexión y calma que jamás debió abandonar; una muestra exponencial de lo que aportó el concepto de la suma un pueblo, un campanario y una cigüeña para comprender el ciclo de gestación, eclosión y agotamiento de la vida; una lección de la capacidad de las especies para someter un entorno que despreciaron las modas. El chopo del país que aborrecieron los maderistas, el chopo que se hace chopa a base de podas, ampara un ecosistema único que trajo a León hasta el borde de los ochenta del siglo pasado. Eran el sky line de León antes de caer en desgracia. Y ahora las cigüeñas lo han rehabilitado como la mejor promoción de un entorno que no necesita trípticos ni ferias de turismo para hacerse valer. Una cigüeña hace milagros en un chopo del país. No parece que sea xenofobia el recelo A los canadienses. Ahora llega lo mejor; la nueva generación de cigüeñas está en marcha, mientras la población de pájaros asentada en la zona comparte con el pasajero, que camina, la historia sagrada de su privacidad. Cómo protege el territorio, cómo corteja, la puesta, la incubación, el momento emocionante de los polluelos al romper el cascarón. Si el viajero no tiene urgencias, le sobran motivos para volver sobre sus pasos por La Candamia a lo largo de los próximos tres meses, hasta que empieza a definirse el siguiente capítulo; un día, las maletas a la puerta de los nidos, la señal del inicio del próximo ciclo. Chopos del país, solos, como Fonseca.