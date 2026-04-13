El único pueblo de León dentro de un Parque Nacional sigue siendo auténtico y poco conocido

Oseja de Sajambre, en pleno Parque Nacional de los Picos de Europa, combina arquitectura tradicional y un entorno natural de montañas y bosques únicos en LeónGetty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Oseja de Sajambre es ese tipo de destino que aparece cuando quieres salir del ruido y acabas encontrando algo mucho más valioso: calma, paisaje y autenticidad. Situado dentro del Parque Nacional de los Picos de Europa, este pequeño pueblo leonés propone una escapada distinta, de las que no necesitan filtros.

Oseja de Sajambre encaja en ese nuevo concepto de viaje donde el plan no es hacer mucho, sino sentir más. Llegar ya forma parte de la experiencia: curvas de montaña, hayedos y miradores que anticipan lo que viene, en una entrada al valle que, como destacan desde el propio territorio, discurre entre bosques que permiten «atisbar la grandiosidad del paisaje».

El Valle de Sajambre, donde se encuentra, está considerado «uno de los valles más bellos de España», tal y como subraya la Asociación de Turismo Rural de Picos de Europa León, y basta recorrerlo para entender por qué. Aquí nacen las aguas del río Sella y el paisaje se mueve entre praderas intensamente verdes, bosques centenarios y cumbres que cambian de color según la luz. Este es un destino para caminar sin prisa, para parar en cualquier punto y simplemente mirar.

La escapada también tiene una capa cultural que suma. El pueblo aparece documentado desde el año 999, cuando «los condes leoneses de Flaínez entregan la iglesia de Santa María de Oseja», según recoge el propio Ayuntamiento. Desde entonces, la vida ha continuado aquí sin romper su hilo.

Calles, casas, barrios y construcciones reflejan esa evolución tranquila. La iglesia actual, levantada en el siglo XIX sobre el antiguo templo, sigue siendo el centro del pueblo, en el mismo lugar donde ya existía el núcleo original documentado. Ese equilibrio entre pasado y presente convierte el paseo en algo más que una ruta.

El plan aquí es sencillo y precisamente por eso funciona. Senderismo, miradores, rutas que se adaptan a todos los niveles y rincones donde la naturaleza se muestra sin intermediarios.

Desde el nacimiento del río Sella en la Fuente del Infierno hasta el desfiladero de los Beyos, el entorno ofrece escenarios que invitan a moverse sin presión. Bosques de hayas, robles y abedules acompañan el recorrido, en un paisaje que, según información turística local, combina «bosques, praderas y cumbres calizas» en un equilibrio muy poco habitual.

Quien lo visita lo resume mejor que cualquier guía: «el aire es puro… este pueblo engancha», según opiniones de usuarios en Escapada Rural.

El municipio, formado por Oseja, Pío, Ribota, Soto y Vierdes, mantiene una estructura viva donde la actividad local sigue presente. Esa continuidad se percibe en detalles: arquitectura tradicional, hórreos, majadas y usos del territorio que, como señalan desde el propio valle, mantienen «una enraizada tradición de vida en la montaña» todavía visible hoy.