El castillo medieval de un pueblo de Castilla y León que tienen Santiago Segura y José Mota (y puedes visitar)

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

En España hay cientos de castillos repartidos por todo el territorio. Algunos destacan por su historia, otros por su arquitectura o por haber servido de escenario en cine y televisión. Pero lo que no es tan habitual es que una de estas fortalezas medievales esté hoy vinculada a dos de los rostros más conocidos del panorama audiovisual. Es el caso del Castillo de Pedraza, en Segovia, que desde 2024 forma parte de un proyecto impulsado por Santiago Segura, José Mota y el productor Luis Álvarez.

La compra se hizo pública ese mismo año y, desde entonces, ha generado interés tanto por el perfil de sus protagonistas como por el planteamiento del proyecto. Según la información publicada, el castillo fue adquirido a los herederos del pintor Ignacio Zuloaga, quien había sido clave en su recuperación durante el siglo XX.

El interés por el castillo se ha reactivado en redes sociales en las últimas semanas, donde distintos vídeos han popularizado la idea de que existe un "castillo de famosos" en Castilla y León. Uno de ellos, publicado por la cuenta @cuatroenmarcha en TikTok, ha contribuido a difundir esta historia entre nuevos públicos.

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El Castillo de Pedraza en Segovia y su peso histórico en Castilla y León

La fortaleza no es un edificio cualquiera. Su origen se sitúa en la Edad Media, con una estructura que se consolidó entre los siglos XIII y XV. Su ubicación, en lo alto de un cerro, responde a su función defensiva y a la necesidad de controlar el territorio.

Entre sus elementos más representativos destacan la torre del homenaje, el foso excavado en la roca y la disposición en distintos patios que articulan el conjunto.

A lo largo de su historia ha pasado por distintas manos nobiliarias y ha sido escenario de episodios relevantes. Entre ellos, el cautiverio de los hijos de Francisco I de Francia, un hecho que lo vincula con los conflictos europeos de su tiempo.

Tras etapas de esplendor y abandono, el castillo estuvo cerca de desaparecer, hasta que Ignacio Zuloaga lo adquirió y lo restauró, marcando un antes y un después en su conservación.

El Castillo de Pedraza y su nueva etapa como espacio cultural

La actual fase del castillo introduce un enfoque distinto. El objetivo planteado por sus propietarios es convertirlo en un espacio activo, no limitado a la contemplación histórica. Esto implica abrir zonas que antes no eran accesibles, organizar actividades y generar programación cultural.

La visita actual incluye el acceso a patios y estancias interiores, con un recorrido apoyado en audioguía que permite entender la historia del edificio durante el recorrido.

La idea es que el visitante no solo vea el castillo, sino que lo experimente.

El interior del Castillo de Pedraza conserva su estructura original con patios y pasadizos que hoy pueden recorrerse durante la visitagrancastillodepedraza.com

El Castillo de Pedraza y el valor de Pedraza como destino

El castillo forma parte de Pedraza, una villa que conserva su trazado medieval y que está considerada uno de los conjuntos históricos más destacados de España. Su arquitectura, sus calles empedradas y su ambiente refuerzan la experiencia del visitante.

Eventos como la Noche de las Velas, que ilumina el pueblo con miles de luces cada verano, contribuyen a consolidar su atractivo. En este contexto, el castillo actúa como elemento central dentro de una oferta más amplia.