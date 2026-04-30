El pueblo de León con solo tres letras que esconde un secreto medieval junto al río

Cea al atardecer, con su castillo dominando el paisaje sobre las lomas junto al río que da nombre a la villa@cea.leon

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

La villa de Cea resume en tres letras uno de los relatos históricos más sugerentes de la provincia de León. Situada a 852 metros de altitud y asentada sobre las lomas de la margen izquierda del Río Cea, este enclave combina patrimonio, paisaje y memoria en un recorrido que conecta distintas épocas de la historia peninsular.

Según recoge la información municipal, «la villa está situada sobre las lomas que se elevan en la margen izquierda del río Cea, sobre las que se alzan los restos de la torre y de la muralla de su castillo, punto de referencia en toda la comarca». Esta posición estratégica explica su relevancia a lo largo de los siglos.

El mismo documento señala que «se ha especulado con la posibilidad de que fuera en época prerromana la capital del pueblo vacceo», una hipótesis que convive con evidencias más firmes como el asentamiento localizado en el paraje de "El Castro". A esta herencia se suma la presencia de una destacada judería, «una de las más sobresalientes de la Ribera del Cea», que quedó deshabitada tras la expulsión decretada en el siglo XV por los Reyes Católicos.

El castillo de Cea: el gran símbolo medieval del pueblo más corto de León

El perfil de la villa está marcado por los restos de su castillo, construido entre los años 866 y 879. La fuente municipal detalla que «de su muralla y de su foso queda algún resto», mientras que el elemento más visible en la actualidad es el torreón levantado en el siglo XV, «que tuvo una altura de tres pisos, con habitaciones».

Este conjunto defensivo sigue siendo el principal punto de referencia visual y patrimonial de Cea. Desde su ubicación se domina el entorno, reforzando la idea de que se trataba de un enclave clave en la organización territorial de la época.

El recorrido por el casco urbano permite descubrir otra de las dimensiones históricas del municipio. «De las siete iglesias que llegó a tener en el siglo XVI aún podemos contemplar la de Santa María», renovada en el siglo XX, así como la ermita de San Martín, donde se conserva la imagen de la Virgen del Carmen.

Los retablos de ambos templos reflejan episodios singulares: «el de Santa María fue robado, mientras que el de San Martín fue restaurado, más bien pintado, por el mayordomo encargado de la vigilancia de la iglesia», según la descripción recogida por la fuente local.

El río Cea y su puente medieval: un paisaje que define al pueblo de León

El entorno natural completa la experiencia. A la salida del municipio, en dirección a Bustillo de Cea, aparece un puente medieval reconstruido en 1638. La documentación municipal explica que «es de sillería, con ocho bóvedas de cañón, y por él cruzaba el río el antiguo camino a Sahagún, que ya en el siglo XII era muy transitado».

El puente histórico de Cea, con su castillo al fondo, uno de los iconos más reconocibles del pueblo leonés junto al río CeaAyuntamiento de Cea

Tras cruzarlo se encuentra un antiguo molino de agua, hoy transformado en vivienda, que dejó de funcionar en los años 60 con la llegada de nuevas tecnologías. El recorrido junto al río permite además observar elementos naturales y faunísticos como los nidos de los aviones zapadores, descritos como «aves migradoras que año tras año vienen desde África para criar en este lugar».

En la zona conocida como "La Parba", donde el río dibuja un amplio meandro, se mantiene una tradición de uso recreativo vinculada al baño y al descanso, consolidando este espacio como uno de los puntos más representativos del municipio.