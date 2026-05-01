Bodega 'El Sueño de las Alforjas': Esencia del buen vino ecológico

La calidad no surge de manera espontánea. Se cuida y se trabaja. Eso lo tienen claro en la bodega El Sueño de las Alforjas.

También el respeto por la tierra y un gusto exquisito por hacer las cosas, como siempre se hicieron, con una apuesta por los vinos ecológicos que son su seña de identidad y que reflejan el camino que desde aquel año 2018 cuando sacaron su primera cosecha en forma de vino han construido.

En Valdevimbre, tierra de viñas, El Sueño de Las Alforjas ha logrado con sus vinos ecológicos un sitio destacado, un nombre a través del cual queda reflejado todo ese trabajo que desde la tierra hasta la mesa representa apostar por un producto y trabajar con él para que su nombre ya indique que el contenido de cada botella va a resultar una experiencia gustativa y olfativa gratificante. También supone el aval a esa idea que surgió hace años de apostar por lo ecológico, hasta el momento sin predicamento no solo en León, también en el resto del territorio nacional, y a la que con el paso de los años se han ido sumando muchas bodegas.

RAMIRO

Y que ha demostrado también que era la correcta.

La calidad no está reñida con la ecología y esta bodega lo demuestra cada día y con cada una de sus elaboraciones.

Desde el año 2018 (cuatro antes ya disponía de la certificación en sus viñas) esta bodega leonesa centraba su actividad en ofrecer al mercado del vino sus elaboraciones ecológicas. Respeto por la tierra, mantenimiento de las tradiciones y una apuesta natural en el proceso de elaboración han dado como resultado unos vinos con marca propia que superan cualquier examen y que ya se están ganando premios en un mercado que desde Valdevimbre abarca el ámbito nacional.

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La gama El Sueño de las Alforjas se vendimia a mano y con una uva seleccionada de las mejores parcelas.

Una vez en bodega, se elabora el vino con mucho mimo. Es el trabajo de un pequeño viticultor que recoge el fruto para hacer ese vino especial que produce su tierra cada añada.

En la bodega están centrados en la calidad de sus elaboraciones y los resultados son bastante buenos. Prueba de ello es que sus vinos siempre quedan bien posicionados en los concursos a los que se presentan.

Todos tienen su público, pero el Cascabel (albarín joven) es el más conocido y apreciado por su buena relación calidad-precio. Seguidos por la gama El Sueño de las Alforjas (albarín y prieto picudo) que son algo más exclusivos. Todos los vinos de la bodega están certificados por la Denominación de Origen León.

Y también por el Caecyl. El Consejo de Agricultura Ecológica se encarga de verificar las instalaciones, las parcelas a pie de campo, los controles de todo lo que se aplican tanto en el campo como en la bodega y el análisis de restos de pesticidas en sus vinos.

Su producción alcanza las 45.000 botellas anuales. Podrían elaborar bastantes más, pero esa no es su filosofía. Y su forma de hacer. Más que la cantidad, lo relevante es la calidad. Y de eso los vinos de El Sueño de las Arforjas tienen de sobra. Y además son ecológicos.

Dirección: Calle Cuartel del Noroeste. Valdevimbre (León) Teléfono: 669 898 460 Web: www.elsuenodelasalforjas.es