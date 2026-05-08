Agenda de León: toda la programación hasta el 14 de mayo

VIERNES 8

MÚSICA

Concierto de piano en Sahagún. Sigfrido Cecchini llega a Sahagún con dos conciertos A la Luz de las Velas en el Auditorio Carmelo Gómez. Con grandes bandas sonoras y tributo a ABBA, The Beatles, Queen y Mecano. A las 19.00 horas. Las entradas se pueden adquirir en http://www.luzdelasvelas.com/ y en el propio Ayuntamiento.

Matas Jankauskas. Concierto de piano en la sala Eutherpe (Alfonso V, 10) a las 19.30 horas. Entrada: 5 euros.

Matas Jankauskas.DL

Zarzuela. «El siglo de la zarzuela: dúos teatralizados» en el Teatro El Albéitar de la Universidad de León. A las 20.30 horas. Entrada: 4 euros.

Festival partiendo la pana. Tributo a Estopa y Melendi en Espacio Vías a las 20.00 horas.

The Bright. El Museo Liceo Egipcio acoge el concierto del grupo leonés 'The Bright', formado por Miryam Gutiérrez y Aníbal Sánchez, como clausura del ciclo de cantautores, Las voces de León. En el Museo Liceo Egipto (Palacio de Gaviria) a las 20.30 horas. Entrada; 12 euros. Entrada: 12 euros.

The Bright.DL

Coro Pin-Pin. La Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (Gasbi) celebrará un concierto a cargo del Coro Pin-Pin de Folgoso de la Ribera, una agrupación formada por entre 20 y 25 voces, que interpretará un variado repertorio de canciones populares bercianas, canción ligera y habaneras. La actuación tendrá lugar a las 18.30 horas en el Patio de las Encinas del Hospital El Bierzo y está promovida por la Comisión de Humanización del centro.

Coro Pin-Pin-Dl

Mikel Bermejo. Ponferrada acoge a las 20.30, una de las citas de humor más destacadas con la actuación del cómico Mikel Bermejo, que pondrá el broche final a La Noche de… con su monólogo cargado de ironía, actualidad y humor sin filtros. El espectáculo tendrá lugar en Ponferrada, en la Sala Río Selmo.

Loa Acebos. Los Acebos es el proyecto personal de Alberto Rodríguez Carrasco, una iniciativa que cristalizó en 2023 como una urgencia creativa en un momento decisivo de su vida.Actúa en El Gran Café este viernes 8 de mayo a las 21.30 horas. Sonido indie rock cargado de matices. Entrada: 12 euros.

Los Acebos.DL

EXPOSICIÓN

Ármaga. Hace casi un mes que las obras de Adolfo Álvarez Barthe muestran en Ármaga una particular disección de todo el saber acumulado por la humanidad en los últimos siglos. Para cerrar esta exposición, hoy a las 19.30 horas habrá un coloquio del artista con dos historiadores de arte.

LIBRO

'El mercado de las almas'. Escrita por Nohelia Alfonso con solo quince años y publicada a los veinte, esta novela regresa ahora en una edición especial 20 aniversario ilustrada por la leonesa Cris Ramos. Presentación en la Sala de Exposiciones 'César Ordóñez'. Ateneo Cultural El Albéitar a las 19.30 horas.

‘Las Meninas desde una luz artificial’. El espacio cultural de El Libro Imposible acogerá la presentación del libro Las meninas desde una luz artificial con presencia de su autor, el reconocido pintor Félix de la Concha. Acompañado por el escultor berciano Tomás Bañuelos, conversarán sobre este interesante diario que narra y desgrana la aventura experimental de copiar Las meninas a tamaño natural, en 140 fragmentos y a más de 7.000 kilómetros del Museo del Prado. Al término de la presentación, el autor firmará ejemplares. En la plaza de la Encina de Ponferrada a las 19.00 horas.

DÍA DE EUROPA

Era del Moro. De 10.00 a 18.00 horas tendrá lugar la jornada central, con el embanderamiento de la muralla, la IX Miniferia Europa, el izado de la bandera europea, la interpretación del Himno de Europa y la lectura de los Decreta de León de 1188 en diferentes lenguas de la Unión Europea. En la miniferia participarán Leónjoven, Europe Direct León, Eurodesk, AEGEE, Aspaym, EOI León, Ildefe, Equipo Europa y Auryn.

CONFERENCIA

'El Rey Sisebuto y San Isidoro'. Este viernes día 8, a las 19.00, en la sala de Alfonso V del Ayuntamiento de León, la Asociación Cultural, Héroes de Cavite— León presentará una conferencia titulada El Rey Sisebuto y San Isidoro; un sabio y un santo para un tiempo olvidado, que será impartida por José Soto Chica, doctor en Historia Medieval, profesor de la Universidad de Granada y novelista.

DONACIÓN DE SANGRE

Delegación de la Junta de Castilla y León. Donación de sangre en la unidad móvil de 08.45 a 14.15 horas.

FERIA

Caballo. Feria del Caballo en Camponaraya hasta el 10 de mayo. Con concursos morfológicos, de belleza, sevillanas y espectáculos ecuestres en el recinto ferial de la calle Paleros. La entrada es gratuita.

SÁBADO 9

TEATRO

'Os monifais'. El Auditorio Antracita de la Térmica Cultural de Ponferrada acogerá la actuación de Os Monifaes, con su espectáculo 10 anos percorrendo os camiños. A partir de las 20.30 horas, esta compañía llevará al escenario de La Térmica Cultural su peculiar carromato cargado de instrumentos y títeres danzantes para dar vida a un espectáculo versátil para toda la familia.

Os monifais.DL

Massilia. La travesía de un grupo de intelectuales y artistas camino a Buenos Aires cierra una trilogía sobre los barcos del exilio republicano. Autores: Albert Boronat y María Donoso. Traducción: Rocío García. Dirección: Nelson Valente. Interpretado por Pau Ferran Roig, Laura María González, Georgina Latre y Martí Salvat.

MassiliaDL

MÚSICA

Simone Rehberger. El Concierto de piano en la sala Eutherpe (Alfonso V, 10) a las 19.30 horas. Entrada: 5 euros.

Molan los 90's. Festival en el Palacio de Exposiciones. Entrada: 31 euros. A partir de las 18.00 horas.

Festival Grunge. El festival Grunge Is Not Dead XXL llega a Espacio Vías. La apertura de puertas será a las 19.30 horas y el evento se celebrará en Espacio Vías, dentro de la programación de Leónjoven. Entradas: 17,60 € (14,30 € con promoción) en JFpromotickets. Los menores tendrán que asistir acompañados de padre madre o tutor legal.

Dúo Audi Filia. La iglesia de Yugueros acogerá un concierto del Dúo Audi Filia-Música Antigua, como parte de las actividades de divulgación del proyecto Ruta de los Retablos Renacentistas del Este de León. El acto tendrá lugar a las 18.30 horas, organizado por la Fundación Santa María la Real y la Asociación Cultural Balle Scapa, gracias al respaldo de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, en colaboración con la Diócesis de León, con acceso será libre hasta completar el aforo.

DÍA DE EUROPA

Ordoño II. De 11.00 a 13.30 horas, Europa a pie de calle: mesa informativa sobre programas europeos para jóvenes, reparto de material promocional y del Euro 0 con la imagen de Urraca I de León. Una forma de conectar la historia de León, cuna del parlamentarismo, con los valores europeos de participación, convivencia y ciudadanía.

CARRACEDELO

Festival del libro de literatura gótica. Festival de Literatura Gótiva en el MUNIC de Carrecedelo. Hoy a las 11.00 horas apertura del festival con la intervención artística: Árbol de los escalofríos donde el público pueda recomendar sus libros góticos favoritos.

EXPOSICIÓN

Libera. Este sábado a las 17.30 en la Sala de Compresores del Pozo Julia de Fabero inaugura la exposición Libera. ‘Naturaleza sin basura’. Hasta el 20 de mayo.

Exposición Libera.DL

CUENTACUENTOS

‘Oli, el saltamontes aventurero’. Para el público infantil, la librería de la Plaza de la Encina de Ponferrada presenta a las 12.00 horas un divertido cuentacuentos. La obra elegida para esta ocasión será Oli, el saltamontes aventurero, una historia que nos habla del afán de superación, de valentía, humildad, sensibilidad, de confianza en uno mismo y la importancia de ayudar a los demás. El cuentacuentos contará con presencia de su autora Genma Pardo y hay que reservar en: info@ellibroimposible.com.

DOMINGO 10

MÚSICA

Pilar Redondo. Concierto de piano de Pilar Redondo en la sala Eutherpe (Alfonso V, 10) a las 19.30 horas. Entrada: 5 euros.

Pilar Redondo.DL

TEATRO

'El crimen de Lord Arturo'. VI Festival solidario. Proyecto en favor de M. Concepción Fernández religiosa en Timor indonesia. Para la formación de niños jóvenes y futuras hermanas de la congregación y para ellos necesitan la adquisicion de libros ordenadores y cuanto sea necesario para habilitar una biblioteca en el propio colegio. En el Teatro San Francisco a las 19.30 horas. Entrada: 8 euros.

Elenco de la obra de teatro.DL

‘Va de Bach’. Va de Bach es un sueño y carece de estructura argumental convencional. Con la compañía Aracaladanza. Idea y dirección: Enrique Cabrera. Coreografía: Aracaladanza; intérpretes: Carolina Arija, Jonatan de Luis, Jimena Trueba, Aleix Rodríguez y Lydia Martínez. Actriz cantata: Carla Maró y música original de Luis MIguel Cobo. A las 18.00 horas. Entrada: 6 euros.

Va de Bach.DL

CIRCO

Espectáculo inverso. La Asociación ‘León es circo’ realiza el espectáculo a taquilla inversa: los espectáculos a taquilla inversa son un ejercicio de responsabilidad para el espectado: Al llegars se pasa al espacio escénico, disfrutas del espectáculo y cuando se termina la función tú decides cuanto pagar. En el frontón de deportes de la ULE a las 11.00 horas.

Cico con espectáculo inverso.DL

LUNES 11

DONACIÓN DE SANGRE

Santa Marina del Rey. Donación en el consultorio médico de 16.00 a 21.00 horas.

MARTES 12

DONACIÓN DE SANGRE

Astorga. Donación de sangre en el centro de salud de 16.30 a 20.30 horas.

MIÉRCOLES 13

DONACIÓN DE SANGRE

Colegio La Anunciata. La unidad móvil se traslada de 16.00 a 21.00 horas.

JUEVES 14

CINE

Golpe a Wall Street. El Colegio de Economistas de León regresa con esta actividad cultural, que en su tercera edición ofrece a los colegiados y a la sociedad leonesa la proyección de distintas películas de contenidos relacionados con la economía y las finanzas. Hoy se proyecta Golpe a Wall Street en el Teatro San Francisco de León a las 19.30 horas. Entrada libre.

Una escena de Wall Street.DL

DONACIÓN DE SANGRE

La Bañeza. Hoy se puede donar sangre en el consultorio médico de la localidad en horario de 16.15 a 20.45 horas.