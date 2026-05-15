Panaderías Cadierno: Tradición, buen gusto y calidad

Panaderías Cadierno abre sus puertas a una variedad de productos en los que la calidad y la tradición se dan la mano. Y la mejor masa para hornear.

Barras, hogazas, magdalenas, roscones, rosquillas y productos de temporada no faltan en las estanterías de Cadierno. Todas salen de su horno. Todos son desde hace años parte de las señas de identidad de esta panadería que ya transita por su tercera generación de la mano de José y Senén. Y en la que las empanadas con una variedad de ingredientes entre las que destaca la de panceta y chorizo se han convertido también en uno de sus productos estrella. Sin olvidarse de los bollos para hamburguesas o los bollos preñaos. En la variedad está el gusto. Y todo lo que elabora Panaderías Cadierno lo tiene.

Siempre con la harina como principal ingrediente. Y una tradición que refuerza la esencia de esta empresa familiar. Sin olvidarse tampoco de la innovación para crear un catálogo que supera las 80 referencias... y da gusto a cada cliente que, de Astorga y sus comarcas o de otros puntos de la geografía, las prueba, saborea y... repite.

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Un producto de calidad que cada día se elabora en su planta del Polígono Industrial y que se puede adquirir en sus tres tiendas en Astorga.

El reparto a sus clientes de la zona es también otro factor a tener en cuenta y sin duda alguna constituye uno de los argumentos de fidelidad. La calidad de cada delicia que Panaderías Cadierno moldea y hornea son su mejor aval. Con los panes tradicionales también han cobrado protagonismo en los últimos tiempos variedades nacidas de la innovación.

La barra con centeno y nuez, el pan de pipas, sésamo y centeno o la barra semibregada son parte de esa cada vez mayor oferta con la calidad como bandera. Fruto de un trabajo meticuloso y de una materia prima que solo se basa en productos de máxima confianza.

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Harinas de fuerza que no tienen aditivos aunque para ello se necesite molienda de varios trigos, sin química y natural.

Todo para un producto de primera que va desde las barras (luz, leña, artesana, montañesa; de trigo, centeno y nuez o pipas y centeno por citar algunas variedades), las ricas empanadas, los bollos preñaos, las baguettes o en el apartado de dulces el roscón maragato (a base de huevo, harina y azúcar), las magdalenas, la torta maragata o las rosquillas.

Tampoco de la fabricación de líneas de panes precocidos y congelados cuya venta al exterior es notable alcanzando ya el 50% de su facturación. Para disfrutar y chuparse los dedos, dar gusto al paladar de la manera más sana. Con el pan como referencia principal acompañado de otras elaboraciones deliciosas.

Fábrica: Calle Chocolate, parcelas 121 a 123. Poligono Industrial de Astorga. Tlf: 987 603 050. Tiendas: C/ Carro Verdejo, 1. Tlf: 987 602 064, Cuatro Caminos. Carretera Madrid-Coruña, 160. Tlf: 987 615 804 y C/ Magín Revillo 1. Tfl: 987 603 150