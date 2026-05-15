Viñedos y Bodega Pardevalles: Esencia de grandes vinos

Con la mejor materia prima y en constante innovación, Viñedos y Bodega Pardevalles es esencia de buen vino, de una forma de trabajar la tierra y la viña para convertir sus uvas en un excelente producto. Desde 1949, cuando Rafael Alonso creaba la bodega hasta el día de hoy con la tercera generación, manteniendo esa identidad que le ha reportado menciones y reconocimientos, convirtiéndose en referencia de la DO León.

Sus líneas maestras se sustentan en que sus vinos expresen el carácter y la identidad de donde provienen, con un profundo respeto hacia el terruño y a las variedades de uva autóctonas Prieto Picudo y Albarín Blanco, aunando tradición, innovación y buen hacer. Pardevalles, que cuenta con el reconocimiento de ser una de las impulsoras de la DO León, está ubicada en el pueblo de Valdevimbre, santo y seña con sus bodegas centenarias donde antaño se elaboraba el vino.

En la actualidad combina unas modernas instalaciones con una cueva de más 300 años donde duermen sus barricas para crear unos vinos excelentes. La familia cuenta con 38 hectáreas de viñedo propio de las mencionadas variedades, Albarín Blanco y Prieto Picudo, donde por medio de una agricultura de precisión se obtienen unas uvas de la mejor calidad. Los viñedos se asientan sobre suelos cuaternarios con gran calidad de cantos rodados que acumulan el calor del sol durante el día para ayudar a la planta a soportar las bajas temperaturas de la noche así como a mejorar la maduración de la uva.

Muchas son sus marcas reconocidas por los clientes más exigentes y premiadas en los más prestigiosos concursos nacionales e internacionales. De sus variedades de blanco, rosado y tinto con variados envejecimientos. Todas excelentes. Con el Prieto Picudo el Albarín Blanco, el Pardevalles Albarín, Carroleón Blanco, Pardevalles Rosado, Pardevalles Tinto y Gamonal como nombres a tener en cuenta dentro de su deliciosa variedad de vinos. Esencia de calidad, de la mejor uva y de sobresaliente vino. Además, lleva años abriendo las puertas de su casa para todo aquel que la quiera conocer en una clara apuesta por el enoturismo con variedades autóctonas como el Prieto Picudo y Albarín Blanco, su historia y su evolución. El visitante puede sentir con sus manos el terruño, conocer de cerca la viticultura y las técnicas que se practican. Más tarde se adentrará en la bodega para descubrir los distintos tipos de vino que elabora Pardevalles, conociendo además los procesos de elaboración tradicionales y la aplicación de las últimas tecnologías, así como la crianza y conservación del vino. La visita finaliza con una cata de varios vinos maridados con algún producto de temporada.

Con el sello de Viñedos y Bodega Pardevalles, vitola de un prestigio ganado con los años.

Dirección: Carretera León s/n. Paraje Los Nistales. Valdevimbre Teléfono: www.pardevalles.es. info@pardevalles.es