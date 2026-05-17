El pequeño pueblo de León que celebra uno de los festivales LGTBIQ+ más singulares del verano rural

Imagen del cartel de La Cuireño en Barrillos de Curueño, el festival que reivindica la diversidad y el orgullo LGTBIQ+ en el medio rural leonés.@lacuireno

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

No hace falta irse a una gran ciudad para encontrar una celebración del Orgullo con personalidad propia. En plena montaña central leonesa, un pequeño pueblo se prepara para volver a convertirse en punto de encuentro de diversidad, convivencia y cultura rural. Barrillos de Curueño, en León, acogerá el próximo sábado 4 de julio de 2026 una nueva edición de La Cuireño, un festival LGTBIQ+ autogestionado que reivindica otra manera de vivir el orgullo: lejos del asfalto, pero profundamente conectado con el territorio.

La cita, que nació con vocación comunitaria, se presenta como «una fiesta para vecinas, visitantes, curiosas y amantes del rural», según explica la organización en la web oficial del festival. El festival plantea una celebración de la diversidad conectada con el medio rural y la convivencia comunitaria, al tiempo que reivindica visibilidad para realidades históricamente silenciadas en pequeños municipios.

La Cuireño convierte Barrillos de Curueño en un referente LGTBIQ+ rural en León

La propuesta de La Cuireño no se parece a un festival convencional. La organización insiste en que se trata de «una celebración de la diversidad, la convivencia y la vida compartida en el medio rural». Música, talleres, mercadillos, comidas populares y espacios de encuentro forman parte de una programación abierta y comunitaria.

Aunque el programa definitivo de 2026 todavía no se ha publicado al completo, la organización ya ha confirmado que el evento regresará el 4 de julio y ha avanzado uno de los elementos que ya anuncian para esta edición: «Este año también hay discofoot», anuncian desde el festival.

La edición anterior dejó una fotografía muy concreta de lo que busca esta cita leonesa: una mezcla entre tradición popular y cultura contemporánea. Hubo desde corros de panderetas y jotas hasta sesiones de DJ, improvisación oral, serigrafía, mercadillos artesanales y un ya habitual bingo musical. Todo ello en un entorno rural que convierte al pueblo en un escenario abierto durante toda la jornada.

Propuestas como esta encajan con el creciente interés por experiencias rurales y festivales de pequeño formato alejados de los grandes circuitos urbanos. El atractivo no es solo la programación, sino también el contexto: un pueblo de León rodeado de naturaleza donde el orgullo se vive desde la cercanía y el sentimiento de comunidad.

El manifiesto de La Cuireño reivindica el orgullo LGTBIQ+ en el rural leonés

Uno de los elementos más diferenciales del festival es su dimensión política y cultural. En su manifiesto, la organización defiende que la fiesta quiere «no solo celebrar en el rural sino también con lo rural», recuperando formas tradicionales de convivencia como «los bienes comunales, los concejos y las facenderas».

También reivindica el rescate de «los saberes populares, la arquitectura tradicional, el folklore y otras manifestaciones culturales que han sufrido el menosprecio y el descrédito», sin renunciar a formas culturales más actuales. Una mezcla que, según explican, busca encontrar un espacio común «en la mezcla y en la frontera, en lo bastardo y en lo híbrido».

La reflexión va un paso más allá al recordar la memoria de quienes vivieron la discriminación en pequeños municipios. Desde la organización recuerdan a «todas aquellas personas que antes que nosotras las habitaron y vivieron la discriminación, el abuso o el destierro por el simple hecho de ser diferentes».

Cómo llegar a La Cuireño y dormir en Barrillos de Curueño durante el festival

Para quienes estén pensando en acercarse, la organización explica que existen dos rutas principales desde León: la antigua carretera Santander N-621, para quienes prefieran un trayecto más panorámico, o el recorrido por la LE-5508 enlazando después con la nacional.

Eso sí, advierten de un detalle importante: los sábados no hay servicio de autobús hasta el pueblo, por lo que el coche compartido se perfila como una de las mejores opciones.

Además, una de las particularidades del festival es que ofrece la posibilidad de acampada libre en las eras del pueblo, gracias a la colaboración de la junta vecinal. La estancia está permitida desde el sábado hasta el domingo antes de las 14:00 horas, siempre bajo una premisa clara: respeto al entorno y convivencia con el vecindario.

En Instagram, la organización ya ha empezado a calentar motores para la próxima edición. «¡El próximo 4 de julio vuelve la cuireño!», celebraban recientemente, explicando además el lanzamiento de una campaña de financiación colectiva para sostener un evento que continúa creciendo sin perder su esencia comunitaria.