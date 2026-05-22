Agenda de León: toda la programación hasta el 28 de mayo

Llega un fin de semana de calor para disfrutar de la naturaleza y de todo lo que propone a agenda de Leónpen_ash

VIERNES 22

MÚSICA

Malavara. El Auditorio Antracita de la Térmica Cultural de Ponferrada acogerá a partir de las 20.30 horas la actuación de Malavara con su espectáculo Melodías animadas de ayer y hoy. Se trata de una propuesta musical pensada para público familiar en la que se reinterpretan bandas sonoras y canciones populares a través de un formato cercano y participativo. Las entradas se pueden adquirir a través de la página web de La Térmica Cultural (www.latermicacultural.es).

Malavara.DL

Órgano. Concierto de órgano en la Catedral de León a cargo de Carlos Bollo a las 20.30 horas. Organizado por el Cabildo de la Catedral.

La perra blanco. La Perra Blanco presenta en Ponferrada Love and fears (Maldito Records 2025). Con Guillermo González (contrabajo), Jesús López (batería) y Gerard Vercher (teclado y saxo), La Perra Blanco llevará su directo explosivo por toda España durante la primera mitad de 2026. En la sala H. Entradas: laperrablanco.com, Venusca, La Rosa y Mr. Natural.

La perra blancoDL

FERIA

Artesanos cerveceros. La Feria de Artesanos Cerveceros Beer Sar celebra su tercera edición del 22 al 24 de mayo en el parque de La Era de Trobajo del Camino, una cita que continúa consolidándose como escaparate de la cerveza artesana y de los productores vinculados al territorio y a materias primas tan representativas como el lúpulo leonés.

Feria de los artesanos cerveceros.DL

Vino DO. La Feria del Vino DO Bierzo se consolida en Cacabelos en su vigésima novena edición, que se celebrará entre este viernes, 22 de mayo, y el día 24 y reunirá a 27 bodegas, la cifra más alta hasta la fecha. Este viernes a las 11.00 horas habrá una cata concurso a ciegas para la elección de los mejores vinos de la Feria de las variedades blanco, tinto, rosado y vino envejecido en la sede del Consejo Regulador, en la que participarán sumilleres profesionales y miembros del panel de cata de la DO.

MUSAC

Visita. Visita a la exposición ¿No hay nada como el hogar? Colección Musac centrada en los procesos de trabajo relacionados con los fondos del museo a las 19.00 horas. La actividad es gratuita previa inscripción en www.musac.es.

DONACIÓN DE SANGRE

Valencia de Don Juan. Se puede donar sangre de 16.15 a 20.45 h en el Centro de Salud.

TEATRO

'Isabel Rey: diva de barrio'. Diva de Barrio es un espectáculo lleno de nostalgia y humor que te hará revivir los buenos tiempos. A través de sus vivencias, Isabel nos confronta con una realidad actual: vivimos en un mundo donde aparentamos felicidad en redes sociales, pero por dentro, a veces, cargamos con más drama que una telenovela. En el Auditorio Ciudad de León a las 20.30 horas. Entrada: 18 euros.

SÁBADO 23

MÚSICA

Lenda Ártabra. El Auditorio Antracita de la Térmica Cultural de Ponferrada será escenario, a partir de las 20.30 horas, de la actuación de Lenda Ártabra con su espectáculo Din de min, una propuesta que fusiona música tradicional gallega con sonoridades contemporáneas. Las entradas se pueden adquirir a través de la página web de La Térmica Cultural (www.latermicacultural.es).

Lenda Ártabra.DL

Alumnos de Andrey Yaroshinsky. Concierto de piano en la sala Eutherpe (Alfonso V, 10) hoy y mañana a las 19.30 horas. Entrada: 5 euros.

Concierto de piano.DL

Charlotte Blues Bandy. Grupo afincado en Palencia dirigido por la cantante Irlandesa Keri Wilson.El grupo ofrece arreglos originales y tintes musicales de Soul, Blues, Rock and Roll de los años 50 y Rhythm and Blues, un homenaje a los reyes y las reinas del soul. En el Teatro San Francisco a las 20.00 horas. Entrada: 16,50 euros.

Un momento de la actuación.DL

Banda del CHF. La Banda del CHF ofrece un concierto en la iglesia de San Marcelo. Con entrada libre hasta completar aforo, se enmarca en la programación de la Escuela de Municipal de Música, Danza y Artes Escénicas. A las 21.00 horas.

Orquesta Sinfónica Cristóbal Halffter Ciudad de Ponferrada. La orquesta berciana, con Javier Fajardo como director musical, presenta un programa que incluye dos de las piezas más conocidas del repertorio español como El concierto de Aranjuez o El amor brujo. En el Teatro Bergidum de Ponferrada a las 20.00 horas. Entrada: 20 euros.

Fiestas mods. Vuelven las fiestas mods a la Fundación Club 45, con los mejores dj's nacionales y asistencia de amigos llegados de Asturias, Madrid, Valladolid y otros rincones del norte de España. Una sesión divertida, como todas las citas que ha programado la Fundación Club 45 este año en Santa Colomba. Hoy y mañana de 12.00 a 20.00 horas.

MUSAC

Biblioteca Araceli Corbo. Hoy a las 12.00 horas, guiados por el personal técnico del museo, los visitantes podrán conocer los servicios, funciones y procesos de trabajo de la Biblioteca-Centro de Documentación Araceli Corbo del Musac. La actividad es gratuita hasta completar aforo.

LIBROS

Feria de la literatura. El Museo Munic de Carracedelo se transforma durante este fin de semana en su espacio en un escenario experiencial donde grandes sellos de la literatura contemporánea como Anagrama, Siruela, Blackie Books, Alma y Penguin se dan la mano. La feria se celebra entre hoy y mañana en la localidad de Carracedelo.

TEATRO

'Alfonso, el rey ciudadano'. La Asociación Tilín Telón Teatro nació en Azadinos (municipio de Sariegos, León) y durante más de 25 años ha tejido un proyecto teatral intergeneracional, comunitario y profundamente leonés. Hoy representa la obra «Alfonso, el rey ciudadano» en el Teatro El Albéitar a las 20.30 horas. Entrada: 10 euros.

ILUSIONISMO

Jorge Blass. Ilusionarte es el nuevo espectáculo de Jorge Blass, un viaje fascinante a la magia en su forma más pura y cercana. Con una puesta en escena minimalista, el ilusionista internacional nos invita a redescubrir el asombro a través de efectos imposibles y momentos cargados de emoción. Un show para todos los públicos donde la imaginación cobra vida ante nuestros ojos. En el Auditorio de León a las 20.00 horas. Entrada: 28 y 32 euros.

El mago madrileño Jorge Blass.DL

DOMINGO 24

TEATRO

Paco y Maite. Paco y Maite exploran las locuras del matrimonio con un toque de sátira, recordando a la audiencia que, aunque el amor puede ser complicado, siempre hay espacio para la risa. En el Teatro San Francisco a las 19.00 horas. Entrada: 18,70 euros.

Paco y Maite.DL

MÚSICA

Mirlo. Mirlo es un nuevo dúo de música folk leonesa integrado por Ignacio Martínez (flautas, gaita, alboka y percusión ) y Diego Gutiérrez ( Voz, guitarras, armónica y percusión). Hoy actúan en el Teatro El Albéitar de la Universidad de León a las 19.00 horas. Entrada: 10 euros.

Cartel de la actuación de MirloDL

LUNES 25

DONACIÓN DE SANGRE

Hospital de León. Donación de sangre en el vestíbulo del salón de actos del Hospital de León de 08.45 a 14.15 horas.

JORNADAS DE MONTAÑA

Kris Montero. La guardesa del refugio de Collado Jermoso ofrece una conferencia titulada Entre el cielo y las peñas, un homenaje a las mujeres que han estado presentes en la montaña leonesa protegiendo y cuidando su entorno. En el salón de actos del Ayuntamiento de León a las 19.00 horas.

La nieve cubre el refugio.REFUGIO COLLADO JERMOSO

MÚSICA

Concierto fin de curso. Grandes agrupaciones corales e instrumentales. En el Auditorio Ciudad de León a las 19.30 horas. Acceso con invitación.

MARTES 26

DONACIÓN DE SANGRE

Chemo. La unidad móvil se desplaza a las puertas de la empresa farmacéutica de 08.45 a 14.15 h.

MÚSICA

Concierto de piano. La pianista Laura Rodríguez ofrece un concierto de piano en el Teatro El Albéitar de la Universidad de León a las 19.30 horas. Entrada gratuita hasta completar aforo.

JORNADAS DE MONTAÑA

'León: montañas mágicas'. Los días 26 y 27 de mayo habrá dos proyecciones de montañero y alpinista Valentín Costo sobre León: montañas mágicas y Valdeón y Sajambre: del Cares al Sella. En el salón de actos del Ayuntamiento de León a las 19.30 horas.

Posada de Valdeón, puerta de entrada al valle, combina la tradición rural con el acceso a uno de los entornos más espectaculares del norte de España.Getty Images

MIÉRCOLES 27

DONACIÓN DE SANGRE

Inditex. La unidad móvil se desplaza de 08.45 a 14.15 h.

TEATRO

‘Galdós enamorado 2023, una neolectura teatral’. Galdós enamorado 2023 es una neolectura teatral, en tono de comedia, en torno a la relación sentimental y epistolar que mantuvieron Benito Pérez Galdós y Emilia Pardo Bazán. Interpretada por María José Goyanes, Emilio Gutierrez Caba y Marta Gutiérrez-Abad. En el Auditorio Ciudad de León a las 20.30 horas. Entrada: 10 y 7 euros.

El veterano actor Emilio Gutiérrez Caba.ARCHIVO

JUEVES 28

LIBRO

'Urraca. Una reina en el trono de un rey'. Presentación de la nueva obra de Sonia Vital Fernández, tendrá lugar hoy a las 19.00 de la tarde en la céntrica librería Pastor. La historiadora estará acompañada por Fernando Luis Corral, profesor titular de Historia Medieval de la Universidad de Salamanca.

'Ojo al gato, manual de superviviencia para humanos'. La veterinaria y etóloga Mónica Ágreda presenta su primer libro que combina ciencia, humor inteligente e ilustraciones originales para entender de verdad a los gatos. La presentación tendrá lugar hoy en el Ateneo Cultural El Albéitar de León a las 19.30 horas.

JORNADAS DE MONTAÑA

Mesa redonda. Una mesa redonda sobre la vida de la mujer rural y la proyección de Las guardianas del olvido: corazón de roca centrará la jornada hoy, actividad que abrirá el alcalde de León, José Antonio Diez en el salón de actos del Ayuntamiento de León a las 19.30 horas.

DONACIÓN DE SANGRE

Colegio Divina Pastora. La unidad móvil se desplaza de 08.45 a 14.15 horas. El punto fijo de donación en León está en el Centro de Salud José Aguado los lunes y martes de 08.00 a 15.00 horas y los miércoles, jueves y viernes de 15.00 a 22.00 horas.