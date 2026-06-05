Antes de que queme el Sol

Antes de que el verano se adelante y se imponga la canícula y queme el sol quedan los paseos pendientes, porque más que pensar que se hace camino al andar, por aquello de no caer en la pereza, conviene pensar que caminante, sí hay camino y sólo es cuestión de ponerse a ello. Así a bote pronto, lo hay incluso a pie de calle, río Bernesga mediante, en una ruta recta y urbana que va, por ejemplo, por poner dos referencias centro, de la plaza de toros a San Marcos. Dos kilómetros que son cuatro en una agradable ida y vuelta con León a ambos lados.

Se trata por tanto de imponerse a la pereza y plantearse que el movimiento se demuestra andando. Y el plan puede ser de lo más sencillo, subidos a unas zapatillas de deporte o algo más complicado, al coche para que la caminata sea ya en un mundo rural que pide a gritos ser visitado. Aquí, ya, por supuesto sin interferir, la jornada danzarina se puede enriquecer con un placer gastronómico o lo que proponga el lugar de destino como encantos turísticos.

Es decir, que se abre un abanico inmenso de posibilidades que tienen como aliado el infinito de encantos que propone la provincia de León.

De caminos cercanos a León aparecen propuestas que conectan con las rutas históricas, que por eso mismo son otra historia. Pero desde la ruta Vía de la Plata se hacen eco de la Candamia en León, que no puede decirse, por una vez y sin que sirva de precedente que sea dada la espalda por los leoneses porque es de sobra visitada y querida por los mismos. De la Candamia dice el sitio dedicado a ensalzar los encantos de los lugares que forman parte de la Vía de la Plata que se trata de un lugar cuyos límites no se encuentran, desde el punto de vista geográfico, claramente delimitados, pero que los leoneses identificamos como la zona verde que va desde la Ronda Oeste y la ribera del río Torío hacia «allá». Tres municipios: León, Villaquilambre y Valdefresno son sus propietarios. En unos pocos minutos a pie, en bici o en coche, podemos elegir entre encontrarnos rodeados de pinos, chopos, encinas, robles, monte bajo o tierras de cultivo. Esta es la oferta desinteresada que nos ofrece el lugar que en épocas Romanas fue santuario de su dios Júpiter candamo, del cual recibió en herencia la raíz que dio origen a su nombre: Candamia.

Hay caminos que tienen que ver con la historia y que no hay que perder de vista ni, como permite el juego de palabras, olvidar encantos como el Camino Olvidado. Sería imperdonable. A saber, el Viejo Camino de Santiago que es origen de Camino Olvidado recorre León de este a oeste, desde Palencia a Puente Almuhey), la montaña leonesa y llegar al Bierzo.

Coger el coche puede ser más aparatoso... pero promueve más desconexión y permite compartir la experiencia y adentrarse en espacios únicos como es la calzada romana de Crémenes, conocida como Vía Saliámica en su tramo superior del Pontón, y que unía el valle del Esla con Amieva en Asturias, salvando los Picos de Europa por el Oeste, atravesando el valle de Sajambre y el puerto de Veza, tal y como se explica de manera concienzuda en la página web de Turisleón. «Salia» es el nombre prerromano para corriente de agua, es decir, la Vía del Río, y así la nombraron los que aún no hablaban latín. El camino transcurre por la margen izquierda del río Esla, siempre en paralelo, ascendiendo con suavidad por un denso arbolado de robles. Durante la ruta se avanza por las losas que hace más de dos milenios colocó el ejército romano para acceder a Asturias. La calzada presenta tramos de gran interés como el Pajar del Diablo sobre el río, que fue ganado íntegramente a la roca. El corte en la peña muestra el dominio de los romanos en la ingeniería de caminos, ya que durante días sometían la roca al fuego y luego arrojaban agua y aceto para que estallase. En definitiva, opciones para hacer un alto, ponerse las zapatillas de deporte y comenzar a disfrutar desde el portal de casa.