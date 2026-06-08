El pueblo costero a pocas horas de León del que proceden los antepasados del Papa León XIV

El paisaje costero de Isla, en Cantabria, forma parte del entorno ligado al origen familiar de algunos antepasados del Papa León XIV.Getty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

El nombre del Papa León XIV lleva meses despertando curiosidad no solo por su papel al frente de la Iglesia católica y la expectación generada alrededor de su viaje por España, sino también por una historia familiar que ha terminado señalando hacia nuestro país de una forma inesperada. Entre archivos históricos y documentación genealógica, ha emergido un inesperado vínculo con un pequeño pueblo del norte del país que, hasta hace poco, permanecía fuera del radar internacional.

Lo más llamativo es que ese enclave se encuentra a pocas horas de León y es especialmente conocido por una tradición gastronómica muy ligada al marisco. Un detalle tan inesperado como simbólico que ha colocado a este rincón cántabro en el foco mediático.

El pueblo de Cantabria relacionado con los antepasados del Papa León XIV

El lugar del que proceden parte de los orígenes familiares del pontífice es Isla, una localidad costera perteneciente al municipio de Arnuero, en Cantabria. Aunque durante años ha sido un destino apreciado por viajeros que buscan playas tranquilas y gastronomía marinera, recientemente su nombre ha cobrado una dimensión internacional por un motivo muy distinto.

Diversas investigaciones genealógicas han situado en este pueblo a varios antepasados lejanos de Robert Francis Prevost (nombre de nacimiento del Papa León XIV), concretamente dentro de una rama familiar con presencia documentada desde hace siglos en esta parte del litoral cántabro.

El hallazgo ha despertado interés tanto entre historiadores como entre vecinos de la zona, sorprendidos por descubrir que un pequeño municipio ligado al mar pueda aparecer conectado con una de las figuras más relevantes del escenario internacional actual.

El papa León XIV durante su visita en Madrid.EFE

Isla y el linaje del Papa León XIV: una historia familiar que cruza siglos

La conexión entre el pontífice y este pueblo cántabro no implica una relación reciente o directa, sino un recorrido familiar que atraviesa generaciones y continentes. Los estudios genealógicos realizados apuntan a una rama materna cuyos antepasados figuraban hace siglos en registros históricos vinculados a Isla.

El interés por reconstruir el árbol familiar del Papa ha llevado a investigadores a revisar archivos parroquiales, censos antiguos y documentos de hidalguía, localizando referencias a apellidos ligados históricamente a la zona.

Con el paso del tiempo, esa línea familiar se desplazó hacia América, siguiendo un recorrido migratorio que terminó conectando España con Cuba, Nueva Orleans y, finalmente, Estados Unidos, donde nacería el actual pontífice.

La historia, además, ha servido para volver a poner el foco sobre un pueblo que combina tradición marinera, patrimonio y un notable atractivo turístico, especialmente durante los meses de verano.

El papa León XIV durante su visita en Madrid.EFE

El pueblo de Isla, famoso por sus langostas y ahora ligado al Papa León XIV

Más allá del inesperado interés genealógico, Isla lleva años consolidándose como uno de los rincones más singulares de la costa cántabra. Su gastronomía es uno de sus grandes reclamos, especialmente por las langostas criadas en pozas naturales y por otros productos locales muy apreciados en la región.

Pero no todo gira alrededor de la cocina. Playas abiertas, construcciones históricas y un ambiente mucho más pausado que otros puntos del norte convierten este lugar en un destino especialmente valorado por quienes buscan escapadas alejadas de la masificación.

Entre iglesias históricas, paisajes atlánticos y memoria familiar, Isla ha pasado de ser un discreto pueblo costero a convertirse en un lugar inesperadamente unido a la historia del Vaticano. Lo que parecía una simple investigación sobre el pasado del Papa León XIV ha terminado poniendo nombre a un rincón español que hoy despierta tanta curiosidad como orgullo local.