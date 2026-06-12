La llamada de los vadinienses

El agua baja fría desde las cumbres. Tan fría que obliga a contener la respiración durante los primeros segundos. En la poza de La Hoyera, en Salamón, un pequeño pueblo de la montaña oriental leonesa, decenas de personas avanzan lentamente hacia el centro del río Dueñas. Forman círculos dentro del agua, guardan silencio y contemplan el paisaje que los rodea. No participan únicamente en una actividad de inmersión en aguas frías. Buscan algo más antiguo y profundo: un encuentro simbólico con los vadinienses, el pueblo que habitó estas montañas hace más de dos mil años. Así nació el Primer Baño Vadiniense, una iniciativa que une naturaleza, bienestar e historia en uno de los territorios más desconocidos del norte de España. Un lugar donde las huellas del pasado continúan marcando el presente. Para comprender el significado de este encuentro hay que recorrer primero la Ruta Vadiniense, una de las rutas jacobeas menos conocidas de la Península Ibérica. A diferencia del concurrido Camino Francés, aquí predominan el silencio, los bosques y las largas jornadas sin apenas cruzarse con otros caminantes. La ruta conecta Santo Toribio de Liébana con el Camino de Santiago a través de la montaña leonesa, atravesando algunos de los paisajes más espectaculares de los Picos de Europa. Su nombre recuerda a los vadinienses, una de las tribus que ocuparon estos territorios entre la actual Liébana, los Picos de Europa y los valles altos del Esla. Los romanos los describieron como un pueblo de montañeses resistentes, profundamente ligados a su tierra y difíciles de someter. Hoy, quienes recorren la Ruta Vadiniense siguen una senda que parece diseñada para entender esa relación ancestral entre el ser humano y la montaña. La primera etapa discurre bajo las laderas de la Viorna y Subiedes, entre hayedos, robledales y el rumor constante del río Deva. Más adelante, el camino alcanza Pandetrave, una divisoria de aguas donde el paisaje se abre hacia las inmensas panorámicas de los Picos de Europa. Desde allí se entra en las históricas Tierras de la Reina, uno de los rincones más aislados y mejor conservados de la cordillera. Cada jornada añade una nueva capa de historia.

Las montañas que rodean Riaño fueron escenario de las campañas de Augusto durante las Guerras Cántabras. Los valles sirvieron después de refugio para las comunidades cristianas que resistieron la expansión musulmana. Más adelante aparecen castros, lápidas romanas, monasterios medievales y viejas sendas de peregrinación que conducen finalmente hasta Mansilla de las Mulas, donde la Ruta Vadiniense se une al Camino Francés. Pero en esta tierra la historia nunca es un elemento decorativo. Forma parte del paisaje. Donde el río guarda la memoria Salamón aparece encajado entre montañas de roca caliza y praderas de altura.

Baño en el río en la ruta vadiniense.BETULA ENERGÍA

A simple vista parece uno más de los pueblos que salpican la montaña oriental leonesa. Sin embargo, sus habitantes saben que las aguas del Dueñas han sido durante generaciones mucho más que un río. En verano, las pozas servían como lugar de encuentro. Los niños aprendían a nadar entre corrientes transparentes y los vecinos encontraban alivio frente al calor estival. El río era parte de la vida cotidiana. Quizá por eso la elección de Salamón para celebrar el Primer Baño Vadiniense resultó tan natural. La jornada comenzó con una ruta interpretativa para conocer la historia de los antiguos pobladores de la comarca. Los participantes caminaron por un territorio donde todavía aparecen vestigios arqueológicos y referencias documentales que hablan de la presencia vadiniense. Después llegó el momento del recogimiento: una sesión de meditación acompañada por sonidos ancestrales y cuencos resonantes. Finalmente, el grupo descendió hasta la poza. El agua, alimentada por las nieves y manantiales de la montaña, obligó a los cuerpos a reaccionar. La respiración se aceleró. El pulso aumentó. Pero tras los primeros instantes apareció una inesperada sensación de calma. Los participantes formaron dos grandes círculos dentro del río. Según los organizadores, la disposición evocaba las tácticas de combate de la caballería vadiniense, transformando el baño en una representación simbólica del vínculo entre el pasado y el presente. A su alrededor, las montañas permanecían inmóviles. Las mismas montañas que contemplaron el paso de los antiguos guerreros, de los peregrinos medievales y de los habitantes que durante siglos aprendieron a convivir con este paisaje extremo. La montaña oriental leonesa vive desde hace décadas el desafío de la despoblación. Muchos pueblos han visto reducirse drásticamente su número de habitantes. Sin embargo, iniciativas como la Ruta Vadiniense o el Baño Vadiniense reflejan una nueva manera de mirar al territorio. Ya no se trata únicamente de conservar el patrimonio arqueológico o de señalizar antiguos caminos. Se trata de recuperar relatos. De volver a conectar a las personas con una identidad construida durante siglos entre montañas, ríos y senderos. La figura de los vadinienses se ha convertido en un símbolo de esa recuperación. No como un simple recuerdo histórico, sino como una forma de entender la relación con el paisaje. Mientras el sol desaparece detrás de las cumbres y las aguas del Dueñas recuperan su tranquilidad habitual, resulta fácil comprender por qué este rincón del norte leonés sigue despertando fascinación. Aquí, donde los caminos de peregrinos se cruzan con las antiguas rutas de los guerreros, la historia no parece algo que ocurrió hace dos mil años. Parece algo que aún continúa.