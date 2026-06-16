'What A Trip 2', el reality con 200 millones de visualizaciones en Asia que comienza hoy a grabarse enn Ponferrada

Archivo - Imagen de archivo de la Herrería de Compludo, en el término municipal de Ponferrada (León).AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA - Archivo

Publicado por Europa Press Leon Creado: Actualizado:

El programa internacional taiwanés 'What A Trip 2', una producción audiovisual de viajes y aventura, comenzará hoy su rodaje en Ponferrada (León) y difundirá la imagen de la ciudad en distintos mercados asiáticos.

En concreto, el rodaje pasará por la Herrería de Compludo y el Mercado Municipal y se trata de uno de los pocos formatos premium producidos y emitidos simultáneamente en chino, inglés y español. El programa ha contado con la colaboración de la Junta de Castilla y León y de la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Ponferrada.

Los retos diseñados por el equipo de guionistas del programa pondrán a prueba a los concursantes en dos de los enclaves más representativos del municipio: la Herrería de Compludo, uno de los conjuntos de forja hidráulica mejor conservados de Europa, y el Mercado de Abastos, escaparate de la gastronomía y del producto local berciano.

De esta forma, supone para Ponferrada "una oportunidad única" de promoción turística ante una audiencia potencial de más de 120 millones de espectadores en los principales mercados asiáticos, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Consistorio.

Al respecto, el Ayuntamiento de la capital berciana ha señalado que la primera temporada del reality, rodada íntegramente en Nueva Zelanda, superó los 200 millones de visualizaciones en las principales plataformas de streaming de Asia y se distribuyó en mercados como China continental, Hong Kong, Singapur, Japón, Corea del Sur, Malasia y Tailandia. En China continental el programa se convirtió en uno de los contenidos más vistos de Tencent Video entre los aficionados a los viajes y el descubrimiento de destinos internacionales.