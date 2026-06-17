Los rincones florales más bonitos de Astorga para pasear este verano

Las flores llenan de color parques, jardines y espacios monumentales de Astorga, que este verano luce más de 3.500 ejemplares repartidos por distintos rincones de la ciudad.Getty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Astorga luce este verano más colorida que nunca. La ciudad ha reforzado sus zonas verdes con más de 3.500 flores distribuidas por distintos puntos del municipio, una iniciativa que ha llenado de color algunos de sus rincones más emblemáticos en auténticos escenarios para disfrutar de paseos al aire libre.

Aunque las plantaciones se reparten por diferentes espacios urbanos, el resultado es especialmente visible en los jardines históricos, los parques más conocidos y el entorno monumental de la ciudad. Si estás pensando en visitar Astorga durante las próximas semanas, estos son algunos de los rincones florales más bonitos que merece la pena descubrir.

Una de las zonas ajardinadas de la ciudad. dl Una de las zonas ajardinadas de AstorgaDL

El Jardín de la Sinagoga, un clásico que nunca falla

El Jardín de la Sinagoga es uno de los espacios verdes más apreciados por los astorganos y una parada imprescindible para quienes visitan la ciudad. Sus senderos, zonas arboladas y áreas ajardinadas ofrecen un agradable refugio durante los días más cálidos del verano.

La Sinagoga es uno de los espacios verdes donde habitualmente se realizan las plantaciones florales impulsadas por el Ayuntamiento, contribuyendo a convertirlo en uno de los lugares más agradables para pasear durante el verano.

El Parque del Aljibe, naturaleza junto al patrimonio

Muy cerca del corazón monumental de Astorga se encuentra el Parque del Aljibe, otro de los espacios que cada año figura entre los espacios verdes donde el Ayuntamiento realiza plantaciones florales, reforzando el atractivo de una de las zonas más agradables del casco histórico.

Su ubicación privilegiada permite combinar la visita a algunos de los monumentos más importantes de la ciudad con un paseo entre jardines y zonas verdes que durante el verano lucen especialmente cuidadas.

El Eje Monumental, el recorrido más colorido

El Eje Monumental es uno de los espacios donde más visible resulta la apuesta floral impulsada este año por el Ayuntamiento. A lo largo de este recorrido, que atraviesa algunas de las zonas más visitadas de Astorga, las flores acompañan al visitante creando una imagen más alegre y acogedora.

Muy cerca se encuentran algunos de los edificios más emblemáticos de la ciudad, como el Palacio Episcopal y la Catedral de Astorga, que forman parte de uno de los conjuntos monumentales más reconocibles de la provincia de León.

El contraste entre el patrimonio histórico y las nuevas plantaciones convierte este paseo en uno de los más fotogénicos de la ciudad. Las zonas ajardinadas cercanas ofrecen pequeñas pausas para contemplar algunos de los edificios más emblemáticos de la ciudad rodeados de color.

Pequeños rincones florales repartidos por toda la ciudad

Más allá de los parques y jardines tradicionales, la campaña de plantación impulsada este año ha incorporado nuevos espacios ornamentales en diferentes puntos del casco urbano.

Plazas, calles peatonales y zonas de paso se han llenado de color gracias a las nuevas flores, creando pequeños rincones que invitan a detenerse unos minutos y disfrutar de una ciudad que este verano presume de estar más bonita que nunca.

Con más de 3.500 flores repartidas por sus calles y jardines, Astorga ofrece este verano una imagen renovada que combina patrimonio, historia y naturaleza. Una excusa perfecta para recorrer sus parques, descubrir sus monumentos y disfrutar de paseos tranquilos entre algunos de los rincones más bellos de la ciudad.