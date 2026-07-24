Las cañadas miran al siglo XXI

Las vías pecuarias han vuelto a situarse en el centro del debate público después de que numerosas organizaciones ecologistas, senderistas y deportivas hayan reclamado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la aprobación definitiva del Real Decreto que desarrollará la Red Nacional de Vías Pecuarias, una figura contemplada en la Ley de Vías Pecuarias de 1995 pero que más de tres décadas después continúa pendiente de aplicación. Las entidades firmantes consideran que esta red es imprescindible para garantizar la conservación de unos caminos públicos que forman parte de la historia del territorio y que desempeñan un papel fundamental para la ganadería extensiva, la biodiversidad y el uso público del medio rural.

La reivindicación tiene una especial relevancia en León, una provincia estrechamente ligada a la trashumancia y considerada uno de los grandes territorios pecuarios de España. No en vano, León es la única provincia a la que llegan tres de las grandes cañadas reales históricas: la Cañada de La Plata o de La Vizana, la Cañada Real Leonesa Occidental y la Cañada Real Leonesa Oriental. Esta extensa red suma alrededor de 2.386 kilómetros de recorrido y ocupa más de 6.200 hectáreas, configurando una auténtica infraestructura histórica que durante siglos permitió el desplazamiento de miles de cabezas de ganado entre los pastos de verano de la Cordillera Cantábrica y las dehesas de Extremadura.

Entre las principales vías de León destaca la Cañada de La Plata o de La Vizana , que recorrían los rebaños hasta las dehesas extremeñas.Ramiro J. Lopez

Aunque hoy muchas personas las identifican únicamente como senderos o caminos rurales, las vías pecuarias fueron durante siglos auténticas autopistas ganaderas. Por ellas transitaban cada año los grandes rebaños merinos que bajaban desde los puertos de montaña leoneses hacia el sur peninsular cuando llegaba el invierno. Aquellos desplazamientos, que podían prolongarse durante semanas, dieron forma a una compleja red de cañadas, cordeles, veredas, descansaderos y abrevaderos que aún hoy sigue marcando el paisaje de numerosas comarcas.

La importancia de León en esta red histórica era enorme. Desde las montañas de Babia, Laciana, Omaña, Luna, Riaño, Valdeburón, La Tercia o Valdelugueros partían algunos de los itinerarios trashumantes más transitados de la Península. Las grandes cañadas nacían en los puertos de montaña y descendían hacia las llanuras del sur de la provincia antes de continuar su recorrido por Zamora, Valladolid, Salamanca, Cáceres, Toledo o Badajoz.

Entre ellas destaca especialmente la Cañada de La Plata o de La Vizana, que recogía los rebaños procedentes de las comarcas occidentales de León y continuaba hacia Zamora, Salamanca y Cáceres hasta conectar con las grandes dehesas extremeñas. También sobresale la Cañada Real Leonesa Occidental, que atravesaba buena parte de Castilla y León y llegaba hasta el sur de Badajoz, así como la Leonesa Oriental, considerada la más larga de las tres, con cerca de 750 kilómetros de recorrido.

La trashumancia sigue siendo un sector en activo.MARCIANO PÉREZ

Sin embargo, el valor de estas rutas va mucho más allá de la ganadería. Las vías pecuarias constituyen un patrimonio cultural de primer orden. A lo largo de su recorrido todavía se conservan elementos históricos vinculados a la actividad pastoril, como descansaderos, abrevaderos, puentes, portazgos o contaderos, testigos de una forma de vida que marcó durante siglos la economía y la sociedad de amplias zonas rurales.

Función medioambiental

Además, desempeñan una función ambiental cada vez más reconocida. Las organizaciones que reclaman la aprobación de la Red Nacional recuerdan que estas rutas funcionan como auténticos corredores ecológicos que conectan espacios naturales, facilitan el movimiento de especies y contribuyen a mantener la biodiversidad. Su vegetación, resultado del paso continuado del ganado y de unas condiciones de manejo muy particulares, genera franjas de gran riqueza botánica y faunística que destacan incluso en entornos agrícolas intensivos.

A ello se suma su creciente utilización para actividades deportivas y recreativas. Senderistas, ciclistas, corredores de montaña y aficionados a la naturaleza encuentran en las vías pecuarias una extensa red de itinerarios públicos que permiten recorrer el territorio y descubrir paisajes, pueblos y elementos patrimoniales de gran interés. Precisamente por ello, numerosas asociaciones senderistas se han sumado a la petición dirigida al Gobierno para impulsar su protección definitiva.

Pese a todo, la situación de muchas de estas vías sigue siendo preocupante. En numerosos municipios leoneses continúan sin estar clasificadas o deslindadas, lo que dificulta su protección efectiva. A ello se suma el abandono de algunos tramos, la ocupación por cultivos o infraestructuras y la pérdida progresiva de su funcionalidad tradicional. Las organizaciones ecologistas advierten de que la recuperación de las vías pecuarias se encuentra prácticamente paralizada en buena parte del país y alertan de que el deterioro continúa avanzando.

Por ello, consideran que la aprobación de la Red Nacional de Vías Pecuarias supondría un paso decisivo para garantizar la conservación de este patrimonio público. El desarrollo de esta figura permitiría coordinar actuaciones entre administraciones, impulsar su recuperación y reforzar su papel como eje de sostenibilidad, movilidad rural y conservación del territorio.

En una provincia como León, donde nacen algunas de las rutas trashumantes más importantes de España y donde la ganadería extensiva sigue formando parte de la identidad de muchas comarcas, la defensa de las vías pecuarias es también una forma de preservar la memoria de un territorio modelado durante siglos por el paso de los rebaños. Mantener abiertos estos caminos significa conservar historia, paisaje, biodiversidad y oportunidades para el futuro del medio rural.