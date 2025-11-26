Esta pastelería creó el dulce más famoso de Asturias pero nació en León en 1876, aunque hoy solo sobrevive fuera de Castilla y León

El Carbayón, pastel típico de Oviedo, fue creado por la familia De Blas en 1924 y mantiene su receta original desde hace un siglo.Getty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Fundada en pleno centro de León en 1876, la confitería 'Camilo de Blas' fue durante décadas un emblema del buen hacer repostero en Castilla y León. Su escaparate era un punto de referencia en la calle Ancha y sus dulces, elaborados artesanalmente, marcaron una generación de paladares leoneses. Aunque la tienda original cerró hace décadas, su historia no terminó ahí. Hoy, el legado familiar sobrevive en Asturias, donde una de sus creaciones más emblemáticas (el Carbayón) se ha convertido en símbolo de la ciudad de Oviedo.

En la Plaza de Carnicerías primero y en la calle Ancha después, Camilo de Blas (pastelero palentino con visión de futuro) instaló lo que se convertiría en una de las pastelerías más icónicas del norte de España.

El obrador trabajaba con mantequillas puras, recetas de herencia francesa y una técnica que rozaba lo orfebre. Pero como sucede con muchas joyas del tiempo, la sede original cerró sus puertas décadas después, dejando tras de sí una estela de nostalgia dulce.

A comienzos del siglo XX, la familia amplió su actividad fuera de León. En 1914, Camilo de Blas abrió una tienda en Oviedo para su hijo José, ubicada en la calle Jovellanos, que permanece intacta desde entonces. Un año más tarde, en 1915, abrió otra sucursal en Gijón, dirigida por su hijo Julián, que posteriormente cerraría. Hoy, la tienda de Oviedo continúa gestionada por la quinta generación familiar, mientras que una nueva sede en Gijón fue inaugurada en 2016.

El Carbayón: la receta que cruzó la Cordillera

En 1924, el alcalde de Oviedo encargó a José de Blas, al frente de la tienda familiar en Jovellanos, la creación de un dulce que representara a la ciudad en la Primera Feria Internacional de Muestras de Gijón. Así nació el Carbayón: un pastel de hojaldre, almendra y yema, que homenajea al carbayu (roble en asturiano) y al gentilicio popular de los ovetenses.

Cien años después, el Carbayón se sigue elaborando con la misma receta original, en el mismo local de mármol blanco y madera noble en la calle Jovellanos de Oviedo.

De León a Oviedo: una saga pastelera que desafió al tiempo

Camilo de Blas no solo sobrevivió al cierre de su tienda en León. Lo trascendió. Hoy, en su histórica tienda asturiana, continúa operando la quinta generación de la familia. Y la vitrina sigue luciendo bombones, duquesitas, milhojas, glaseados de mandarina, pastas de té y bizcotelas, como si los años no hubieran pasado.

El local de Oviedo no solo conserva su estética de 1914 con mostrador de mármol de Carrara y columnas originales, sino que también ha sido escenario de cine. En 1975 acogió el rodaje de ¡Jo, papá!, y más tarde fue plató improvisado para programas de televisión sobre consumo y repostería tradicional. En 2007, Camilo de Blas apareció en 'Vicky Cristina Barcelona' de Woody Allen, y en 2008 recibió a Gwyneth Paltrow durante la grabación de la serie 'Spain on the road again', en la que se mostró la elaboración del Carbayón paso a paso.

Y aunque León ya no tenga su confitería más legendaria, sigue siendo parte de esa historia.