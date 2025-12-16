El clásico dulce navideño de León que es tan crujiente que tienes que romperlo con un martillo para comerlo

Detalle del turrón artesano de guirlache de Imperiales Alonso: almendra marcona caramelizada en su formato tradicional con martillo, un clásico leonés de edición limitadaImperiales Alonso

Hay tradiciones que se mantienen vivas no por nostalgia, sino por calidad extrema. En La Bañeza, una pequeña ciudad de León, un dulce de Navidad clásico (el turrón de guirlache artesanal) está renaciendo como símbolo de autenticidad y sabor. Su textura crujiente, su sabor intenso a almendra tostada y azúcar caramelizado, y un packaging que incluye un martillo lo convierten en uno de los productos más singulares de estas fiestas. No es un adorno: hay que romperlo para comerlo. Y sí, a los niños les encanta.

El turrón de guirlache de León que viene con martillo (literalmente)

La historia comienza hace 135 años, cuando 'Imperiales Alonso', una confitería familiar de La Bañeza, comenzó a elaborar dulces típicos de la zona. Hoy, su turrón de guirlache artesanal no solo conserva la receta original (sin añadidos ni reinvenciones modernas), sino que se ha convertido en uno de los caprichos navideños más buscados dentro y fuera de la provincia.

«No hacemos todas esas variedades fantásticas de turrón modernas… nosotros somos muy clásicos incluso en las elaboraciones: solo hacemos guirlache», confiesa Susana García, gerente de Imperiales Alonso, en una entrevista para EsRadio León.

Y esa fidelidad al origen es, justamente, lo que los ha vuelto irresistibles. El guirlache de Alonso solo lleva almendra y azúcar, ni más, ni menos.

Una caja de madera, un martillo y un espectáculo familiar

Este turrón se presenta en dos formatos. El primero es la pastilla clásica. El segundo, una caja de madera que se ha hecho viral entre quienes lo descubren por primera vez: viene con un martillo pequeño para romper el dulce antes de servirlo.

«Es muy gracioso y a la gente le encanta… sobre todo a los niños, y a las madres, y a las abuelas, porque así no se mancha el mantel y se queda todo en la cajita roto», añade Susana.

Un detalle que convierte el acto de comerlo en un pequeño ritual navideño lleno de alegría, ruido y sabor.

Tradición leonesa, sabor universal

A pesar de ser un producto muy local, el guirlache de Imperiales Alonso ha llamado la atención incluso en tierras donde el turrón es religión, como Valencia.

«Nos lo demandan desde Valencia… fíjate que ellos tienen turrones buenísimos muy cerca, pero el guirlache les encanta», explica Susana. Parte del secreto está en lo que ya no se encuentra: lo verdaderamente clásico, sin conservantes ni aditivos, sin prisa y hecho a mano.

Y es que este turrón no tiene conservantes: su vida útil es corta (Premio al mejor producto perecedero de corta duración en la XXIX Feria de los Productos de León) y, por eso, no se distribuye a gran escala. Pero ese mismo factor lo hace aún más deseado entre los entendidos.

En una Navidad saturada de sabores artificiales y productos de supermercado, este dulce leonés reivindica lo artesanal. Y, por qué no, lo que hace que niños y abuelos se rían juntos en la sobremesa.