La feria a tres horas de León que elige el Mejor Chorizo del Mundo y es un planazo gastronómico

La tradición chacinera cobra protagonismo en el Concurso del Mejor Chorizo del Mundo, donde se valora la curación, textura y autenticidad del producto.

En plena comarca de Pinares, a poco más de dos horas por carretera desde León, hay un evento que combina territorio, tradición y sabor de una manera difícil de igualar. Se trata del Concurso del Mejor Chorizo del Mundo, que se celebra en Covaleda (Soria) dentro de su ya icónica Feria del Chorizo. La próxima edición tendrá lugar el 21 y 22 de marzo de 2026 y llega con novedades que refuerzan su estatus como uno de los encuentros gastronómicos más estimulantes del norte peninsular.

Covaleda y su plan maestro para hacer historia con el chorizo

Covaleda, municipio de menos de 2.000 habitantes, ha logrado con esta cita reunir cada año a maestros chacineros, productores artesanales, chefs, prensa especializada y público gourmet. En 2026, la organización (a cargo del Ayuntamiento local) ha diseñado un plan estratégico que apuesta por la profesionalización del concurso, con el objetivo de elevar el nivel técnico y proyectar el evento a nivel nacional e internacional.

El jurado, compuesto por expertos, valorará aspectos como la curación, textura, sabor, equilibrio de especias y presentación. Para muchos productores locales, ganar aquí es sinónimo de abrir puertas en el canal gourmet y aumentar ventas a gran escala.

Covaleda se ha propuesto ofrecer una experiencia total. No se trata solo de comprar embutido o ver cómo se entrega un galardón. La feria incluirá actividades paralelas, como talleres de cocina, catas comentadas, showcookings y propuestas culturales que invitan a pasar el día (o el fin de semana entero) en esta localidad de la provincia de Soria. Una escapada que combina sabor, cultura y naturaleza.

Degustar un buen chorizo con vino tinto y pan artesanal es parte de la experiencia gourmet que propone Covaleda durante su feria gastronómica.

Además, en un entorno como el de la Sierra de Urbión, visitar Covaleda en marzo permite combinar el turismo gastronómico con paseos por parajes espectaculares como el nacimiento del río Duero o el paraje natural de Castroviejo.

El chorizo ganador del concurso suele ser una pieza artesanal elaborada con mimo y recetas familiares. A veces viene de pequeñas fábricas sorianas, otras de productores más innovadores, pero siempre refleja la excelencia de un producto que forma parte del ADN gastronómico español.