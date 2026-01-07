La cafetería de León que enamoró a la Guía Repsol con sus desayunos caseros

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Dicen que el día se mide por cómo empieza. Y en León, cada vez más personas lo arrancan entre infusiones con sabor a brownie, tostadas con cecina y bizcochos de chocolate blanco recién horneados. El nombre del lugar no puede ser más revelador: 'Sonríe', una cafetería situada en el barrio de La Chantría que ha conseguido algo poco común en tiempos de prisas y cadenas de café: detener el tiempo y devolver el desayuno a su esencia. La Guía Repsol, lo tiene claro: «no hay mejor forma de despertar que con una sonrisa».

'Sonríe', el Solete que huele a bizcocho y café ecológico

Desde su apertura, hace apenas cinco años, 'Sonríe' ha construido una comunidad fiel. No solo entre los vecinos de León, sino también entre quienes visitan la ciudad. Cati Chacón y Diego Mateos, fundadores del proyecto, han convertido este espacio en un refugio emocional, decorado al estilo vintage con bicicletas, bobinas recicladas como mesas y detalles florales que invitan a quedarse. «Tratamos de que 'Sonríe' sea como el hogar de nuestros clientes; recibirles, con el olor de bizcocho recién hecho, en el salón de nuestra casa», explica Cati en la Guía Repsol.

Pero más allá del encanto visual, la clave está en el producto: todo es casero, local y hecho con mimo. Desde las mermeladas hasta los gofres, pasando por granolas, crepes, zumos y una selección de bizcochos que rotan según la temporada (zanahoria, aguacate, calabaza o chocolate blanco). El café, ecológico, se puede acompañar con más de 50 tipos de infusiones, algunas tan originales como rooibos de yogur, té negro con sabor a tiramisú o mojito.

Además, recientemente han lanzado un café de pistacho que hace la boca agua.

Un éxito que nació en pandemia (y con 400 desayunos a domicilio)

La historia de 'Sonríe' también es la de una reinvención en tiempos de crisis. Abrieron justo antes de la pandemia y el confinamiento los obligó a repensar su modelo. «Fue entonces cuando se nos ocurrió empezar a preparar desayunos a domicilio. Tuvimos un éxito arrollador. El Día de la Madre, por ejemplo, llegamos a repartir hasta 400 envíos», recuerda Cati en declaraciones recogidas por la Guía Repsol. Este gesto no solo consolidó su comunidad, sino que les permitió crecer. Hoy cuentan con espacio para entre 50 y 60 personas y un equipo de 12 empleados que atienden de 8 de la mañana a 11 de la noche.

En horario de comidas, el local ofrece una carta pensada para el día a día, pero con ingredientes de calidad: ensaladas, pokes, hamburguesas de buey del Valles del Esla o pollo crunchy casero, sin olvidar sus ya clásicas tostas, dulces o saladas, entre las que destaca la de cecina leonesa con queso de cabra.