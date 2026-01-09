Si te ha sobrado roscón de Reyes, con esta receta fácil puedes reutilizarlo y convertir las sobras navideñas en el mejor desayuno del año

Una receta deliciosa y anti-desperdicio: aprovecha el roscón de Reyes sobrante para crear un postre casero con chocolate y almendras, fácil y sabroso.@elgustoesnuestro

Publicado por Patricia de la Torre

¿Te sobra roscón de Reyes y no sabes qué hacer con él? Lo que para muchos es simplemente pan dulce reseco, para otros es la excusa perfecta para preparar un budín delicioso, jugoso y sin necesidad de pesar ni calcular ingredientes. Esta receta (que en realidad es más un truco de aprovechamiento que una fórmula cerrada) rescata las sobras y las convierte en un postre de esos que nadie espera pero todos celebran.

El gusto es nuestro: cómo nació esta receta viral con roscón de Reyes

Sin básculas ni medidas precisas, solo con intuición y buen ojo, se consigue un budín que seduce por su textura cremosa, su sabor especiado y el contraste crujiente de las almendras y los chips de chocolate.

Todo parte de un roscón de Reyes olvidado o endurecido. Pero también se pueden usar restos de brioche, panettone o cualquier bollería similar. La clave está en hidratar bien la miga con una mezcla de huevos, azúcar, leche y especias (nuez moscada y cardamomo, en esta versión), asegurando una base muy húmeda que será absorbida por el pan.

"Lo raro es que sobre roscón, y más en la escuela con el equipo de golosos que tenemos", bromea la creadora del vídeo viral, una de las cocineras de la academia de cocina madrileña 'El gusto es nuestro' dejando claro que esta receta es puro antojo con conciencia.

Cómo lograr un budín jugoso con restos de roscón (sin medir nada)

El secreto del éxito está en el baño María, que permite una cocción uniforme y suave, ideal para no resecar la mezcla. La preparación se hornea unos 20-30 minutos a 180 °C y después se deja reposar en frío durante una hora para compactar. Al servirlo, es preferible que esté atemperado: ni frío de nevera ni caliente de horno.

La textura final recuerda a un pudding inglés o incluso a un flan con tropezones de roscón, chocolate fundido y frutos secos. El resultado es tan sabroso como inesperado, con un punto goloso pero equilibrado gracias a las especias.

Una receta perfecta para los que odian pesar ingredientes

Si eres de los que aman la cocina pero odian la precisión matemática que exige la repostería, esta receta es un hallazgo. No requiere instrumentos, solo ganas de mezclar, probar y hornear. Incluso puedes variar las especias (canela, clavo o vainilla), cambiar la leche por bebida vegetal o ajustar el dulzor al gusto. Y lo mejor: cada budín es diferente porque depende de lo que tengas en casa.