Tapa clásica de cecina y chorizo dulce que acompaña la caña en el Bar Entrepeñas, una experiencia de sabor leonés en pleno Barrio Húmedo.Guía Repsol

La Guía Repsol clasifica a este bar como una de las paradas imprescindibles para cualquier amante del tapeo tradicional en León: «hay quien dice de este bar que huele a tradición, a montaña, a León», escriben.

Entrepeñas: la esencia de la cecina en León

Entrar en Entrepeñas es como retroceder en el tiempo. «Un ambiente que es mejor respirar a que te describan, porque hay sensaciones difíciles de transmitir con palabras», relata la Guía Repsol sobre este pequeño bar que ha resistido los embates del tiempo preservando una autenticidad que hoy pocos establecimientos pueden ofrecer.

Situado en la emblemática Plaza de San Martín (en pleno corazón del Barrio Húmedo leonés), Entrepeñas es una experiencia que fusiona la barra tradicional con la excelencia artesanal de los embutidos. Aquí, la cecina es protagonista y relato de una tierra, una gastronomía que se lee, se huele y se mastica con cada sorbo de vino.

La cecina: sabor y autenticidad

La cecina de León, reconocida por su curación prolongada y su intenso aroma ahumado, es un producto que compite en prestigio incluso con los grandes jamones ibéricos. En León, la cecina IGP cumple estándares estrictos de calidad que requieren una curación mínima de siete meses, lo que le otorga una textura firme y un sabor profundo que se expresa con claridad incluso en una tapa sencilla.

En Entrepeñas, esa cecina es servida al estilo clásico: lonchas finas acompañadas de queso, lomo y chorizo dulce. «La tapa suele estar compuesta por cecina, queso, lomo y chorizo dulce, que tiene mayor aceptación entre el gran público que el picante», según el artículo de la Guía Repsol.

Entre barra y tradición

Este bar, abierto desde 1991, ha sabido conjugar la nostalgia de lo auténtico con la vivacidad del tapeo urbano. La propuesta de Entrepeñas se basa en lo que muchos bares calculan difícil de alcanzar: servir producto artesanal con respeto por la tradición, y hacerlo con una sencillez que, paradójicamente, eleva la experiencia a un nivel memorable.

La Guía Repsol incluye este local como parada obligada al hablar de «Seis barras con sabor a cecina, morcilla y conos de foie», posicionándolo no solo como un sitio para turistas, sino como un punto de referencia para los propios leoneses.

El bar funciona como tienda y escaparate urbano de la marca de Embutidos Entrepeñas, productora artesanal ubicada en Geras de Gordón desde 1948, permitiendo al comensal disfrutar en directo de productos que vienen directamente de la montaña leonesa. Así, cada tapa de cecina, lomo o chorizo dulce no es solo una delicia, sino una expresión auténtica del origen, sin intermediarios.