El truco de la tortilla de patata en airfryer que pocos conocen: morcilla de León

La tortilla de patata con morcilla de León en airfryer sorprende por su textura cremosa y su acabado dorado sin necesidad de sarténCookpad

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

La tortilla de patata ya no se hace solo en sartén. Y no, no es una moda pasajera. Es un cambio real en la forma de cocinar en casa. Esta versión en airfryer con morcilla de León, compartida por Marta en Cookpad, se ha convertido en una de esas recetas que empiezas probando por curiosidad y acabas repitiendo por pura lógica.

Porque aquí no se trata solo de comodidad. Se trata de resultado. Menos aceite, menos vigilancia y una textura que sorprende desde el primer corte. La clave, como casi siempre, no está en complicarse, sino en entender qué estás haciendo.

Tortilla de patata en airfryer con morcilla de León: por qué este truco funciona

La base es la de siempre: patata, huevo y cebolla. Pero el cambio llega por dos vías. La primera, la técnica. La airfryer permite una cocción más uniforme, controlada y limpia. La segunda, el ingrediente que lo cambia todo: la morcilla de León.

Su intensidad, su punto especiado y su textura jugosa transforman completamente el perfil de la tortilla. Ya no es solo un plato tradicional. Es una versión más profunda, más sabrosa y, sobre todo, más memorable.

Lo interesante es que no necesitas cambiar la receta, sino el enfoque. Y eso es lo que hace que esta propuesta funcione tan bien en plataformas como Cookpad.

Tortilla de patata en airfryer con morcilla de León: el paso a paso

Todo empieza con un gesto que muchos pasan por alto: precalentar el recipiente dentro de la airfryer. Ese calor inicial es el que permite que la patata no se cueza, sino que se cocine de verdad.

Después, la patata se corta en rodajas finas, se lava para eliminar el almidón y se seca bien. Este paso es clave para evitar una textura blanda. A partir de ahí, entra en la airfryer con aceite y sal, removiendo a mitad del proceso para que todo se cocine de forma uniforme.

La cebolla y la morcilla se incorporan más tarde, cuando la base ya está en marcha. Es ahí donde empieza a construirse el sabor. Cuando todo está en su punto, se añaden los huevos batidos y se pasa a la fase final: el horneado que convierte la mezcla en tortilla.

Sin darle la vuelta. Sin complicaciones. Sin estar pendiente constantemente.

Hay un detalle que cambia el resultado y casi nadie menciona: el recipiente. Usar uno metálico y calentarlo previamente evita que la tortilla se rompa y mejora la textura final.

Ahora buscamos rapidez, limpieza y resultados fiables. Y la airfryer responde justo a eso. La receta de Marta no es solo práctica. Es un ejemplo de cómo adaptar lo de siempre a lo de ahora sin perder identidad. Porque la tortilla sigue siendo tortilla. Pero mejor entendida.