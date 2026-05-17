El salmorejo leonés que reinterpreta un clásico andaluz: la versión con cecina que triunfa cuando llega el calor

El salmorejo a la leonesa reinventa el clásico andaluz con cecina como protagonista, un guiño al tapeo más emblemático de León.Getty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

En León, salir de tapas no es una costumbre: es casi una identidad colectiva. Del emblemático Barrio Húmedo al cada vez más frecuentado Barrio Romántico, la ciudad ha convertido el tapeo gratuito con cada consumición en un sello gastronómico propio. Entre morcillas legendarias, croquetas memorables o sopas de ajo, hay una propuesta que desde hace años despierta devoción entre locales y visitantes: el salmorejo a la leonesa, convertido en una de las tapas más celebradas de la ciudad. Y precisamente de esa inspiración nace una reinterpretación culinaria que ha conseguido unir Andalucía y León en un mismo cuenco.

El salmorejo tradicional cordobés se ha consolidado como una de las recetas más icónicas de la cocina andaluza: tomate, pan, ajo, aceite de oliva virgen extra y un acabado clásico de jamón serrano y huevo duro. Sin embargo, como ocurre con los grandes platos populares, la reinterpretación también forma parte de su evolución gastronómica.

La propuesta del llamado "salmorejo a la leonesa" toma esa base reconocible y la adapta al imaginario culinario leonés. En lugar del clásico jamón serrano, aparece la cecina de León, uno de los productos más representativos de la provincia, mientras que los huevos de codorniz aportan un acabado visual más delicado y un punto diferente de textura.

La receta fue publicada originalmente en el blog gastronómico de Andrea, Andrea Cocinillas, como una reinterpretación personal inspirada en la tapa de salmorejo del Camarote Madrid de León. La autora explica literalmente: «yo he tuneado la receta original de la chef Ana Pellitero, y le he dado un toque aún más de nuestra tierra».

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El salmorejo a la leonesa nace del tapeo más emblemático de León

La historia de esta receta no puede entenderse sin el fenómeno del tapeo leonés. En el relato original, Andrea contextualiza la experiencia gastronómica de la ciudad recordando que «en León se va a tapear por toooooda la ciudad, es más. Por toda la provincia», y describe cómo barrios como el Húmedo y el Romántico concentran algunas de las tapas más reconocidas de la ciudad.

En ese recorrido aparece el salmorejo, del que la autora asegura que «dicen que es una de las tapas más exquisitas de toda la ciudad, y yo doy buena cuenta de ello, como amante del buen salmorejo». La combinación de tomate, pan, ajo, aceite de oliva y un acabado fresco convierte este plato en uno de los más apetecibles del verano leonés.

La reinterpretación doméstica mantiene el espíritu del original, pero introduce ingredientes profundamente vinculados a la identidad local. El resultado es un salmorejo más territorial, reconocible para el paladar leonés y con una personalidad propia.

La receta del salmorejo a la leonesa apuesta por ingredientes sencillos y mucho sabor

Según la receta original publicada por Andrea Cocinillas, esta versión para dos personas se elabora con 750 gramos de tomate maduro, un pequeño diente de ajo, 170 gramos de pan duro, 40 mililitros de aceite de oliva virgen extra, 20 mililitros de vinagre, sal, tres huevos de codorniz y cecina de León como ingrediente estrella.

La preparación sigue el proceso habitual del salmorejo: triturar el tomate, incorporar ajo, aceite, vinagre y sal, añadir el pan y dejar reposar la mezcla en frío para potenciar textura y sabor. Después, se sirve bien refrigerado con la cecina finamente picada y los huevos de codorniz cocidos.

El resultado, según la autora, es un plato perfecto para los meses de calor: «en verano junto con una cerveza fresca es lo mejor». Una frase sencilla que resume el espíritu de esta receta: cocina popular, sabor local y una reinterpretación inteligente de un clásico andaluz.