Creado: Actualizado:

La memoria nunca es objetiva. Lo que recordamos como una absoluta certeza puede que sea sólo un producto de nuestra imaginación. El cerebro juega con nosotros al despiste y, como si de un puzzle se tratara, rememora en un mismo lienzo situaciones, personas, palabras, colores y olores que no siempre ocurrieron en ese orden, en ese lugar y por ese motivo. Y aunque con el paso del tiempo y el envejecimiento suele ser más habitual, todo lo que recordamos no siempre tuvo que pasar exactamente así. A veces rememoramos como vivido lo que nos han contado o hemos visto en una fotografía. Cuando nuestra memoria no es precisa se generan falsos recuerdos. Ahora la Inteligencia Artificial viene a reforzar el recuerdo subjetivo de las cosas.

La Oficina Ciudadana de Memorias Sintéticas del Ayuntamiento de Barcelona se va a convertir en el primer servicio público para la reconstrucción de la memoria a través de la Inteligencia Artificial. El objetivo es recuperar recuerdos de los ciudadanos que nunca fueron documentados o que se han perdido por los desplazamientos forzados o por los efectos de enfermedades neurodegenerativas. Básicamente, consiste en que cualquier persona pide cita, se acerca a la oficina, cuenta sus recuerdos y la Inteligencia Artificial los convierte en imágenes. En eso consiste el proyecto creativo de Disseny Hub impulsado por Domestic Data Streamers que emplea Inteligencia Artificial generativa. Podremos contar nuestros recuerdos, tal y como los rememoramos, aunque no sean exactamente como sucedieron, y la Inteligencia Artificial generará imágenes que se archivarán en una biblioteca de memoria sintética. Esta iniciativa me resulta tan inquietante como apasionante y motivadora. A los diferentes testimonios de un acontecimiento relatado por varias personas que estuvieron presentes, se sumarán ahora fotografías que certifiquen con imágenes los falsos recuerdos. Un elemento más para la distorsión, como si no tuviéramos suficientes.

La pregunta Si tuviera que elegir un recuerdo indocumentado para que la inteligencia artificial creara imágenes para conservar en un álbum ¿cual elegiría?

Pero por otra parte puede ser una herramienta maravillosa contra la amnesia. Contra el olvido de una sensación que provoca un olor, un color, una sonrisa, un insulto, una situación estresante, una alegría inmensa... Ahora con la Inteligencia Artificial podremos documentar y registrar en imágenes un recuerdo efímero. Será como capturar para siempre ese instante de un sueño y que, con frecuencia, olvidamos al despertar. Si tuviera que reconstruir un momento con memoria sintética ¿cuál elegiría? Esta certeza nos ayudará también a conocer mejor lo que es y ha sido más importante en nuestras vidas y no queremos perder, aunque sea un recuerdo maquillado, para así poder enfilar mejor los pasos que tenemos que dar en el presente y abrir caminos para el futuro.