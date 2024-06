¿Y el género tonto?

Publicado por CORNADA DE LOBO

Crece la cosa. No cesa. Se describen ya 72 géneros o tendencias sexuales, ¡72!, según la lista « elaborada por médicos, psicólogos y sexólogos de prestigio como John Money, promotores de la teoría del género, asumida por sus partidarios, y que se enseña en los colegios británicos », aunque ya se pide la supresión de esta materia en los centros porque guajas y guajes acaban un tantillo confusos y algo salidos... o demasiado entrados en el puro capricho que acaba en lo de siempre: Post coitum, tristitia ... o «A la locura por la vía del amor tuerto». La relación de los 72 géneros (véalo el lector en la red) es listín telefónico, abigarrado muestrario donde poder elegir qué coños o qué cojones me pongo hoy, según el caso y el día. Demasiado armario para el I can’t get no satisfaction .

En 2016 fue noticia que la ONU anunciara la existencia de 112 géneros, aunque era falsa, puro fake, pero ahí sigue instalado el dato en el dogma digital como una lista más incomprensible que el prospecto de un medicamento experimental...¡112!... y mañana, más... ¿será por colores para pintar pililillas o potorros según le apetezca al arco iris a cada instante?... Géneros y más géneros, aunque no vienen ahí los del género tonto, el género flojo, el lisiado neuronal, ni el género musical que convierte el pijo en una flauta. Véase sólo esta muestra de los variopintos 112 géneros: nanogénero, no binario, pangénero, cisgénero, flujo chico, género nublado, vocigénero, demifluido, género pelusa, género neutral, maverique, género espejo, poligénero, epiceno, género cristal, heliogénero, neutrois, proxvir, omnigénero, género embrujado, género destello... (no es broma ni literatura). ¡Cuánto género desconocido y polimorfo, qué gran escaparate!... dan hasta ganas de probar alguno por verles el sabor o saborearles el ruido, son bombón coloreado, ¿qué chaval querrá privarse?... Pero si elijes ahí tu papel, ¿te advierten también los listos de que te quedarás más solo que Adán en el Día de la Madre?, porque ¿cuántos nanogéneros o vocigéneros o poligéneros crees que vas a encontrar si vives en El Crucero?...