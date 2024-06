Creado: Actualizado:

Una vieja leyenda narrada hace tiempo en la Diputación ponía en evidencia a un alcalde que tenía muy claro dónde invertir el dinero. Según cuentan, se le llamó a su pueblo para informarle de que había disponible una partida para realizar una inversión en su municipio, con la posibilidad de elegir si se gastaba en la escuela o en la cárcel. Según aseguran, apenas dudó. La respuesta fue tajante y no dejó lugar a dudas: «a la escuela no pienso volver nunca...». Quizá, con lo que se está viviendo esta temporada preelectoral en León, a más de uno le vuelva a la memoria esta especie de cuento que probablemente no llegó a ocurrir nunca. Las escuelas y sus ‘clientes’ siempre se merecen la mejor atención posible...