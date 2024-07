¿Y los ‘menas’?

Creado: Actualizado:

El alboroto por el reparto de poco más de 200 menores migrantes no acompañados entre todo el territorio peninsular ha desembocado —para el que se lo crea— en la ruptura de pactos de gobierno que costó forjar entre el PP y Vox. Cinco gobiernos autonómicos se han visto de repente obligados a reestructurarse sin los consejeros de Vox, que han decidido dejar los cargos ejecutivos, no los que le dan representación en las Cortes. Pero entre todo el cruce de palabras y el ruido generado en torno a los movimientos de los migrantes, ya no se ha vuelto a hablar de ellos. Las agencias de noticias tenían en blanco ayer los contenidos dedicados al drama de los desplazados. Ni las redes se ocupaban ya del asunto. Si algo ha logrado Vox en estos días es invisibilizar un problema que persiste pese a sus exabruptos.