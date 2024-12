Contradicciones en los peajes

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

El Gobierno español cree que la trasposición de dos directivas europeas, la Euroviñeta de 1999 y otra de 2022 que la revisó, no implica la creación de nuevos peajes ni la modificación del sistema tarifario vigente en las autopistas en régimen de concesión. La Comisión Europa dio este lunes un ultimátum a España y a otros siete países para que adopten a sus ordenamientos las normas europeas sobre peajes y les amenazó con una denuncia en caso de que no lo hagan. Bruselas considera que España y los otros siete países no han adaptado correctamente la polémica directiva que implica la implantación de pagos también por el uso de las autovías.