Morir ahí arriba

Tiene que espeluznar una experiencia así, imagino. Cuatro días perdido en esas peñas altas de Picos de Europa con sus noches bajo cero le colocan a uno ante la congelación y, por lo tanto, ante la muerte. Lentamante, además, adormeciendo con cada cuchillada de hielo. Y sin poder pensar en otra cosa. Desesperándose a menudo. Y remontando a resistir y guarecerse. Cuatro días. Nieve, roca y noche fiera. No hay inviernos piadosos en Picos. Ya lo sabe ahora Senén Turienzo Llamazares, rapazón bañezano de 23 años con pasión por medirse a las alturas, menudo Senén, ¡la que has armao!, ¡qué despliegue de medios y socorros alborotaste!, Guardia Civil, licóteros, drones, patrullas, bomberos, agentes del serviciu d»emergencies del Principau y Cantabria, ladediós, y no fueron los de la Ume porque dios no quiso, el irritante dios delegado gubernativo y el guardia jefe que se picó y dijo sobrarle gente y no necesitar a los militronchis de ese socorrido servicio. En directo, día a día, se cebó la angustia conforme acababa el tiempo razonable sin ver tu rastro allá arriba. Hasta que al fín te encontraron, chaval, qué suerte, quizá ni lo esperabas ya, y qué calambrazo de gozo te sacudió tus músculos ateridos y trizaos. Presentabas no muy buena pinta con el tarro abollado por el hostión que te jamaste en tu reto de cruzar ese macizo, ese bestial espinazo, desde Bejes a Covadonga, así, de a hecho, peña a través, temeraria travesía solitaria tuteando al fatum. Eso no se hace. ¿Qué pasó? Ya nos contarás, aunque es fácil imaginar viéndote en la Uci del hospital de Uvieu al que entraste con «contusión en la cabeza, brazos rotos y neumotórax». Letal pudo ser tu accidente montañero. En fin, así has podido ver cómo muerde la peña y el helador abrazo que se reservan las montañas vengativas cuando se sienten violadas o si hieren su espalda piolés y fierros ferratos. Lo que no me atrevo a decirte es el otro hostión que te espera si te aplican la ley y te cobran los muchos miles de euros que se han chupado los dispositivos de tu rescate, así que tu hermano ciclista sólo te dirá «chaval, aprieta el culo y da al pedal»... aunque el ciclismo también rifa muertes.