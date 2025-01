S.O.S. de un conductor de silla de ruedas

Creado: Actualizado:

Hace unas semanas que soy residente en La Palomera, zona de La Torre. Las pocas veces que he salido a la calle con mi mujer que va en silla de ruedas he vivido lo siguiente: Los pasos de peatones muchos tienen varios centímetros de desnivel en el borde de la calzada agravado a veces por un canalillo para que circule mejor el agua. Ello me obliga en la bajada a pisar el pedal de elevación o sufrir una brusca parada. ¿Y en la subida una vez cruzada la calzada? Vuelvo a pisar el elevador para que las ruedas traseras lleguen al mini-bordillo, entonces al cargar el peso sobre las ruedas de dirección delanteras (más pequeñas) estas se atascan en los troncos de cono circulares para facilitar el paso a los invidentes pero que en este caso vuelven loca la dirección, y se produce el consiguiente parón que no puedo remediar ni con el consiguiente esfuerzo levantando en vilo el peso de mi mujer y la silla. Menos mal que cuando me ha sucedido ha habido algún peatón amable que ha tirado de la parte delantera. He llegado a pensar en subir fuera del paso donde la elevación de la silla siendo más alta sea más eficaz porque las ruedas de adelante circulen en un medio menos rugoso. Esta zona de la Palomera es León. ¿Habrá que recordarle a los responsables del Ayuntamiento que no somos palomas para andar a saltitos?

Y si la antena del Cueto de Rosales...

Ya no hay truchas en el Omaña a su paso por Trascastro ni por La Omañuela. Dicen algunos que un vertido químico río arriba acabó con ellas.

Actualmente los veraneantes que acuden a esos pueblos están aliviados porque ya no les molestan las picaduras de los insectos. ¡No hay alimento para los peces!Recuerdo haber visto tábanos, libélulas y mosquitos en torno al afluente del Órbigo a finales de los años 90. Erguida ahora sobre el Cueto de Rosales, apareció por aquel entonces, la gran antena que da cobertura a todo el valle de Omaña. En diferentes pueblos y pedanías se pueden utilizar móviles. Han sido las radiaciones artificiales del 3G, 4G y 5G las que han dispersados los insectos y han roto la cadena alimenticia.Es triste que la Reserva de la Biosfera de Omaña haya perdido parte de su fauna. La fibra óptica ha de llegar a la España rural. Podrá haber teléfonos fijos y prescindiremos de los móviles que tanto daño han hecho a la vida en la Tierra. Mientras tanto, por favor, haced un uso moderado de vuestros smartphones y no veáis vídeos bajados en streaming. El ecosistema depende de ti.

Ante la ofensa a la fe

Algunos ponen cara de circunstancias ante las reacciones de repulsa por la exhibición de la vaquilla del Grand Prix como Sagrado Corazón, la noche de fin de año en horario de gran audiencia televisiva; para remate, ocurrió en televisión pública. Evidentemente, ha sido una burla burda al Señor, lo ignoren unos por su escasa cultura, y lo apoyen otros porque representa discriminación para los cristianos. No son valientes: de ninguna manera, se atreverían a hacer algo semejante con los musulmanes, por ejemplo, porque saben que rodarían cabezas.

Acto abominable de cobardía supina. ¿Extraña que algunas asociaciones recurran a la justicia? ¿Creerán que el lema cristiano «devolver bien por mal», significa que sale gratis burlarse de los cristianos y de su Fe? Una cosa es la no violencia, en la que el cristiano fuerte se ejercita, y otra, la cobardía. ¿Qué se diría de un cristiano que no reaccionara viendo burlada a su madre o injuriado a su padre? ¿No sería tachado de cobarde y mal nacido? Vaya mi más honda repulsa para ese acto infame y desvergonzado, que da idea de la carencia moral de quienes lo ejecutaron, de quienes lo impulsaron y de quienes lo consintieron. Mientras se esperan actos de desagravio al Sagrado Corazón de Jesús, quiero exclamar ante tamaña injuria: «¡Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío!». Señor, danos políticos de vocación y de recta intención, cuyo ánimo se dirija a procurar el bien para todos los ciudadanos y a crear un clima de respeto y de concordia.