¿Cepos?... tres

Quedé en contarte mi revolcón de memoria con la viejísima y mal sepultada ferretería «Los Valencianos», aquella que daba la bienvenida a la Plaza Mayor con mucho escaparate, allí, en su rincón desde 1840. Y ya la ves hoy, ¿un bar?, ¿quién diría que eso fue siglo y medio la ferretería más popular de esta ciudad?, ¿y lo recuerda alguna de sus paredes con chapita o al menos un responso en cartelito?... Háganlo.De aquella ferretería que pude conocer hasta lo hondo en 1971 me hacía gracia el que puntas y cadenas se vendieran al peso. Ahora quizá ya no sea así porque el plástico en las ferreterías mata al viejo comprar cosas sueltas (cagüen el blister). Aquellas básculas paquidermas con pesas de hierro sobao podían con todo. Era ferretería de mucho trajín, pocas veces veías ociosos a sus varios empleados; y el encargao les arreaba si eso. A quien yo acompañaba le conocían y, a lo que vi, apreciaban, así que no tardó en atenderle el mandamás que sin apenas palabra nos condujo a la bodega, almacén de bultos gordos y reservas, pero también de aquello que no convenía tener tanto a la vista o pregonarlo, y a ello iba mi instructor, a por tres cepos para cazar conejos, cuyo uso limitaba la ley en según qué casos, pero... Me fascinaron aquellos fierros con trampa y gatillo saltón y aún más otros de mayor mordisco guardados lejos de la poca luz de las bombillas mortecinas de aquel abigarrado sótano. «Estos son los mejores para el lobo o el jabalí; y si es un oso patoso, lo pasa mal». Me pasmó que se vendieran como si nada. Mi instructor me advirtió que no jugara jamás con ellos porque te tronzan fácil un brazo o el tobillo. Esa visita me valió un mes después para ver atendido mi interés por ese género cuando un día se lo pedí al encargao y encantao me bajó a la bodega. La mercancía volvió a maravillarme: pajareras, trampas para palomas, cepos para ratas como conejos o ratoneras de cuatro furacos para ratoncillos, garduñeras de entrada-trampa, jaulas perdiceras, lazos, toperas... Eso sí, de allí la compra tenía que salir bien envuelta sin revelar contenido. De todo había en aquella ferretería atiborrada anticipándose al truco del chino.